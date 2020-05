Kinderpsychologen - besser mit Situationen umgehen

Kinderpsychologen untersuchen Kinder und Jugendliche auf soziales Verhalten, sprachliche und geistige Entwicklung sowie die motorischen Fähigkeiten. Lernstörungen oder soziale Probleme werden mit verschiedenen, altersgerechten Methoden, therapiert. Um Kinderpsychologe zu werden, muss erst ein Psychologiestudium, das etwa 12 Semester dauert, absolviert werden. Weitere Studiengänge müssen besucht werden, um Kinderpsychologe zu werden. Das dauert zwischen 3 und 5 Jahren. Die angehenden Kinderpsychologen lernen in den Studiengängen mit Kindern zu arbeiten. Dazu zählt in erster Linie einmal die Diagnostik. Danach muss er eine Therapie einleiten können, um die Störungen zu beheben.Zeigt ein Kind Verhaltensauffälligkeiten, wird der Kinderpsychologe hinzugezogen. Kinder sprechen meist offen über ihre Sorgen, Nöte und Gefühle. Das macht es dem Psychologen einfacher, den Grund der Störung herauszufinden. Es kann aber auch sein, dass das Kind gerade in einer Entwicklungsphase steckt, die vorübergeht. Am Kinderpsychologen liegt es, das zu diagnostizieren. Sollte sich das Kind auch vor dem Psychologen verschließen und nicht offen über die Probleme reden, so hat er andere Möglichkeiten, die Probleme herauszufinden. Eine Möglichkeit ist das Zeichnen der Familie, wobei die einzelnen Familienmitglieder als Tiere gezeichnet werden sollen. Daran erkennt der Psychologe, wie die Familie aufgebaut ist und wo sich das Kind selbst sieht.Der Kinderpsychologe hilft einem Kind auch, seine Ängste, zum Beispiel vor einer Operation, zu nehmen. Leidet ein Kind unter einer Lese- Rechen- und Schreibschwäche, wird ebenfalls ein Kinderpsychologe aufgesucht. Er stellt fest, in wieweit das Kind durch die Schwäche beeinträchtigt ist. Ein Kinderpsychologe darf keine Psychopharmaka verschreiben, da er Psychologe und kein Arzt ist. Kinderpsychologen arbeiten entweder in einer eigenen Praxis bzw. Praxisgemeinschaft, in Kinderkliniken oder auch in Rehakliniken. Kinder, die unter einer Scheidung der Eltern leiden, sind sehr oft auf die Hilfe eines Kinderpsychologen angewiesen. Sie lernen, besser mit der Situation umzugehen. In diesem Fall werden meist auch gemeinsame Gespräche mit den Eltern geführt, die wiederum lernen, wie das Kind die Trennung besser verkraftet.