Kieferorthopäden - Kieferfehlstellung regulieren

Die Kieferorthopädie ist ein Teilgebiet der Zahnmedizin. Ein Kieferorthopäde beschäftigt sich speziell mit der Korrektur von Fehlstellungen der Zähne und des Kiefers. Er ist spezialisiert auf die Früherkennung von Zahnfehlstellungen und greift regulierend ein. Bereits Kinder oder Jugendliche zählen zu den Patienten eines Kieferorthopäden. Er erkennt, ob ein Kind eine Zahnspange benötigt, und passt diese auch zu gegebener Zeit an. Die Patienten bleiben so lange bei ihm in Behandlung, bis die Korrektur erfolgreich abgeschlossen ist. Eine ständige und regelmäßige Kontrolle ist notwendig, um den Heilungsverlauf zu verfolgen und gegebenenfalls die Behandlungsmethode zu ändern. Meist beginnt die Behandlung einer Kieferfehlstellung mit einer herausnehmbaren Zahnspange. Je nach Modell muss diese vom Träger nachgestellt werden. Zeigt diese Behandlung keinen Erfolg, muss eine festsitzende Zahnspange durch den Kieferorthopäden angepasst werden.Ein Kieferorthopäde ist auch für die Korrektur des Kiefers nach einem Unfall zuständig. Da der Kiefer und der gesamte Mundbereich außerordentlich wichtig sind, ist es die Aufgabe des Kieferorthopäden, die Funktion wieder herzustellen. Zusätzlich wirkt die Behandlung auch auf die Optik des Gesichtes, egal ob es sich um eine Zahnspange oder eine Kieferkorrektur handelt. Eine Kieferfehlstellung kann sich, wenn sie unbehandelt bleibt, auf die Halswirbelsäule auswirken, Schmerzen sind die Folge.Um Kieferorthopäde zu werden, muss der Arzt erst einmal ein Zahnmedizinstudium, das 10 Semester und 6 Monate dauert, absolvieren. Nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung kann er das Studium der Kieferorthopädie wählen. Nach 4 Jahren ist er dann ein Fachzahnarzt für Kieferorthopädie. Da sich im Bereich der Kieferorthopädie ständig etwas ändert, sollte er Weiterbildungskurse besuchen, um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Fortbildungen gibt es zum Beispiel in den Bereichen Zahnkorrekturmethoden oder Schienentherapie. Ein Kieferorthopäde kann aber auch kleinere Eingriffe in seiner Praxis vornehmen. Dem Patienten wird eine Fahrt in ein Krankenhaus mit Fachabteilung somit erspart. Kieferorthopäden arbeiten meist selbstständig in eigenen Praxen.