Insektenstiche und Zeckenbisse homöopathisch behandeln

Ganz gleich, auf was man sich im Frühling und Sommer am meisten freut, die Insekten sind es vermutlich nicht. Mit der Wärme und dem schönen Wetter kommen auch die kleinen Biester, die manchmal schon fast den Glauben manifestieren lassen, sie wären überhaupt nur da, um einen zu ärgern oder zu stechen.Insektenstiche sind selten gefährlich, aber aufgrund des Juckreizes, den Schwellungen, der Rötung und der möglichen Entzündung der Haut unangenehm. Dennoch gehört man von einem Arzt untersucht und behandelt, wenn man im Mund- oder Rachenraum gestochen wurde oder wenn eine allergische Reaktion wie Atemnot oder Anschwellen von Hals oder Zunge folgt.Als erstes Akutmittel bei einem Insektenstich kann man Ledum D6 einnehmen. Dadurch wird verhindert, dass der Stich sich entzündet. Wenn sich die gestochene Stelle arg rötet, heiß wird oder anschwillt, kann Apis D6 für Abhilfe sorgen. Abschwellend wirkt Urtica Urens D6 und eignet sich besonders dann, wenn man eine prickelnde Hitze empfindet und sich rote Quaddeln bilden.Die Behandlung gegen Insektenstiche erfolgt als Akutbehandlung. Man nimmt daher viertelstündlich dreimal nacheinander 5 Globuli ein und anschließend weitere dreimal alle 30 Minuten die selbe Menge Globuli. Zusätzlich kann es helfen, wenn die Einstichstelle mit Aloe-vera-Gel eingerieben wird oder an kühlende Umschläge auflegt.Manche Menshen scheinen einfach keine Chance zu haben, sie werden von Kopf bis Fuß von zig Mückenstichen geplagt. Wenn die Anfälligkeit recht hoch ist, kann man sich vorbeugend mit Caladium D6 schützen. Dieses homöopathische Mittel sollte dann über 3 Wochen hinweg zweimal à 5 Globuli eingenommen werden.Eine weit gefährlichere Plage sind die Zecken. Zeckenbisse selbst sind meist harmlos und können mit Ledum D6 gut behandelt werden, um die Schmerzen und Entzündungen zu lindern. Man sollte allerdings lieber vorsorglich auf die Zeckenschutzimpfung vertrauen, denn diese Blutsauger sind gefährliche Überträger von Erregern. Immer wieder sterben Menschen an Hirnhautentzündungen wegen Zeckenbissen oder müssen mit Borreliose leben. Wenn die Haut um den Biss herum kreisförmig rot wird, sollte man übrigens immer sofort zum Arzt!