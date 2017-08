Insektengift - die Sommerplage

An lauen Sommerabenden trifft man sich gerne mit Freunden, um im Biergarten gemeinsam etwas zu trinken oder am Seeufer gemeinsam zu grillen. Herum schwirrende Insekten können dabei aber ganz schön nervig sein. Bewährte Hausmittel helfen dabei, die unangenehmen Folgen zu lindern, wenn man von Insekten gestochen wurde.Bei allergischen Personen können Bienen- oder Wespenstiche zu lebensbedrohlichen Reaktionen führen. Wenn die betreffende Stelle stark anfängt zu kribbeln, sich rötet oder deutlich anschwillt, deutet das auf eine allergische Reaktion hin. Ein beschleunigter Puls, Schwindelgefühle und Atemnot zeigen an, dass man den Arzt aufsuchen sollte, der in diesen Fällen Cortison oder ein antiallergisches Mittel spritzt.Bei weniger dramatischen Reaktionen bringt Zwiebelsaft bei Insektenstichen rasche Linderung, und an Grillabenden hat man ohnehin in der Regel Zwiebeln da. Um die betroffene Stelle zu behandeln, schneidet man eine möglichst frische Zwiebel auf und betupft damit die Einstichstelle. Hierdurch wird nicht nur der Juckreiz gemildert, Zwiebeln wirken auch dem Insektengift entgegen. Ein anderes, ebenso wirksames Hausmittel ist schwarzer Tee. In Gartenlokalen ist es das einfachste, sich einen Teeaufguss zu bestellen und um ein sauberes Baumwolltuch zu bitten, ein Taschentuch tut es zur Not auch. Dieses tränkt man mit dem abgekühlten Tee und legt es auf die schmerzende Stelle. Eine andere Möglichkeit ist, einen feuchten Teebeutel auf den Stich zu legen. Wenn weder Zwiebel noch schwarzer Tee zur Verfügung stehen, kann man auch einfach das nehmen, was in der Natur vorhanden ist. Wegerich wächst eigentlich überall, auch mitten in der Stadt. Man zerkaut ein vorher gesäubertes Blatt von Spitz- oder Breitwegerich und gibt den grünen Brei auf die Einstichstelle.Im Allgemeinen wird geraten, die betroffene Stelle zu kühlen. Dies mindert zwar die Schwellung, auf der anderen Seite wird aber ebenfalls die Durchblutung verringert, was den Abtransport des Insektengifts behindert. Umschläge mit Alkohol haben den gleichen kühlenden Effekt und sind zu bevorzugen. Wenn kein Alkohol aus der Apotheke zur Verfügung steht, darf es auch klarer, hochprozentiger Schnaps wie Doppelkorn oder Wodka sein.