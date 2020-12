IMPFUNG

Impfen - was ist wirklich sinnvoll?

Impfungen sind nicht nur bei Kleinkindern umstritten und heiß diskutiert. Welche sind sinnvoll? Bei welchen können Nebenwirkungen auftreten? Welche Inhaltsstoffe sind bedenklich?In Deutschland gibt es keinen Impfzwang. Ärzte, Krankenkassen und die WHO geben Impfpläne und Empfehlungen aus. Auf der anderen Seite warnen Impfgegner vor möglichen Schädigungen. Viele Menschen sind verunsichert und überfordert.Impfen bedeutet in erster Linie Schutz und Vorbeugung. Krankheiten, an denen vor wenigen Jahren noch viele Menschen starben, sind heute - dank der möglichen Impfungen - fast völlig ausgerottet. Impfungen sollen das Immunsystem gegen die Erreger aktivieren und so Krankheiten verhindern.Gerade das Impfen von Säuglingen und Kindern ist äußerst wichtig. Von der STIKO - der Ständigen Kommission beim Robert-Koch-Institut Berlin werden Empfehlungen herausgegeben, wann welche Impfungen sinnvoll sind. Demnach soll bei Säuglingen ab dem 3. bis 4. Lebensmonat mit den Impfungen gegen Tetanus, Keuchhusten, Hämophilus Influenzae Typ B, Kinderlähmung, Diphterie und Hepatitis B begonnen werden. Ab dem 11. Monat kann eine Immunisierung gegen Masern, Mumps und Röteln erfolgen.Auch für Erwachsene sind bestimmte Impfungen nötig. Die alljährlich stattfindende Grippeschutzimpfung kann beispielsweise für ältere Menschen lebensrettend sein. Über 80 % der tödlich endenden Grippefälle betrifft Menschen über dem 65. Lebensjahr.Auch Frauen, die ein Baby bekommen möchten, lassen sich - sofern sie nicht bereits in der Kindheit an Röteln erkrankt sind - häufig gegen den Röteln-Erreger impfen. Eine Röteln-Infektion während der ersten Monate der Schwangerschaft führt in bis zu 90 % aller Fälle zu Fehlbildungen beim ungeborenen Kind.Planen Sie eine Reise ins Ausland, sollten Sie sich ebenfalls genaustens über notwendige Impfungen informieren. Lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt beraten. Scheuen Sie dabei nicht, etwaige Bedenken und Ängste offen auszusprechen. Auch Ihre Krankenkasse ist Ihnen bei der Auswahl des notwendigen Impfschutzes behilflich.Denken Sie daran: Impfen kann lebensrettend sein!