Immer mehr HIV-Medikamente stoppen die Virus-Vermehrung

Seit Anfang der 80er Jahre, und somit dem deutlichen Auftreten von HIV, hat sich hinsichtlich der Medikamente ebenso viel getan als auch im Bezug auf eine verlängerte Lebensdauer. Noch gibt es kein Heilmittel oder gar eine Impfung gegen den Virus, allerdings zeigen unterschiedliche Arzneimittel den Effekt, dass die Virus-Vermehrung eingegrenzt werden kann. Was sich im ersten Moment positiv anhört, zeigt sich jedoch bei einer genaueren Betrachtung als der Pakt mit dem Teufel, denn die durch die Medikamente auftretenden Nebenwirkungen, reduzieren das Gute an dieser Entwicklung in einem deutlichen Ausmaß.Im vergangenen Jahr lebten rund 63.500 Menschen mit einer HIV-Infektion in Deutschland, ein Drittel der Betroffenen war bereits zu diesem Zeitpunkt über fünfzig Jahre alt. Mit den heutigen Behandlungsmethoden und der Gabe bestimmter Medikamente, haben Erkrankte heute durchaus die Möglichkeit sechzig oder siebzig Jahre alt zu werden. Allerdings ist der Preis hoch. So steigt das Risiko für einen Menschen, der im Alter von sechzig Jahren und einer Infektionsdauer von zwanzig Jahren, um ein Vielfaches einen Schlaganfall, Osteoporose, Nieren- oder Leberschäden, sowie einen Herzinfarkt zu erleiden. Auch zeigen die Betroffenen schwere Folgen der anfänglichen Medikamentierung aus den Anfängen des HIV-Auftretens, die zu irreversiblen Schäden geführt haben.Heutige Medikamente sind hier inzwischen wesentlich besser entwickelt und die häufigsten Nebenwirkungen, wie Schlafstörungen, Übelkeit oder Durchfall finden ebenfalls weitere hilfreiche Arzneimittelgaben. Interessant ist zudem, dass HIV-Patienten wohl ein geringeres Risiko haben einen Tumor oder Hepatitis zu bekommen. Ein schwacher Trost, denn zumeist werden die Betroffenen von Ängsten geplagt, wie sie im Alter versorgt sein werden. Nicht immer sind Alters- und Pflegeheime auf Aids-Patienten eingerichtet oder auch gewillt diese aufzunehmen. Trotz aller Aufklärung und 27 Jahren HIV-Wissen, gibt es immer noch Diskriminierungen und Vorurteile, die die Erkrankten hart treffen und demzufolge aus mehreren Richtungen auch deutlich belasten. Wissenschaftliche Studien und Langzeitbeobachtungen sollen sich nun mit dem Thema beschäftigen, wie HIV-Patienten im Alter mit der Krankheit leben können und welche Möglichkeiten es auch hinsichtlich der Einnahme von Medikamenten gibt, die trotz allem das Leben lebenswert machen lassen.Quelle: Miomedi