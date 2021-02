Imagination und Wirklichkeit

Der Mensch schläft und träumt. Er liegt nachts wach in einem dunklen Raum und die Fantasien gehen auf Reisen. Manchmal sind diese fast real und doch weiß man, dass es sich um einen Wachtraum handelt. Doch wenn die Wirklichkeit sich mit der Kraft der Imagination vermischt, man Stimmen und Geräusche hört, die kein anderer Mensch hören kann oder auch sich Bilder vor das Auge schieben, die nur das eigene Auge sehen kann, entsteht ein ganz besonderer Zustand namens Schizophrenie.Rund ein Prozent der deutschen Bevölkerung erlebt in seinem Leben solch einen Zustand, der von Außenstehenden zumeist als wahre Verrücktheit betrachtet und lediglich unter dem Deckmantel des Drogenkonsums als daraus resultierender geistiger Zustand toleriert wird. Paradox erscheint es, dass viele Menschen zum Erleben von Halluzinationen, Wahnvorstellungen und dem Erreichen geistiger horizontsprengende Sphären Drogen nehmen, andere hingegen exakt aufgrund solch eines psychischen Leidens behandelt und mit Medikamenten therapiert werden.Worin die Ursachen zu finden sind für die Tatsache, dass ein Mensch fast gänzlich von heute auf morgen Stimmen hört die Befehle erteilen oder sich der Wahn der Verfolgung oder auch des Größenwahns einstellt, sind trotz jahrhundertlanger Erforschung nach wie vor nicht konkret benannt. Schon Aristoteles sah in Halluzinationen eine bestimmte Variante des Wachtraums und auch viele weitere Ärzte und Gelehrte sahen in der Schizophrenie und vielen weiteren psychischen Leiden einen Zustand, der die Wirklichkeit mit dem Traum und dem Wahn eine spezielle Verbindung eingehen lässt.Neuesten Theorien zufolge scheint sich eine Psychose einerseits durch eine genetische Veranlagung ebenso manifestieren zu können als auch durch einen Defekt in unterschiedlichen Gehirnarealen, der die neuronalen Botenstoffe Serotonin, Dopamin, Acetylcholin und Noradrenalin aus dem Gleichgewicht bringt. Anderseits stehen auch Thesen im Raum, die sich verstärkt auf Umwelteinflüsse, Drogen oder auch vorgeburtliche Entwicklungsstörungen stützen. Doch noch sind keine konkreten Nachweise möglich, weshalb ein Mensch sich zwischen den Welten verliert und oft auch den Weg nicht mehr in nur eine reale Welt zurückfindet.Mögen auch Unbeteiligte und Laien in Wahnvorstellungen einfach nur ein krankhaftes Verrücktsein sehen, zeigt sich doch auch, dass in jeder Halluzination und Psychose ein Stückweit sehr viel Positives, Kreatives und Bereicherndes sein kann. Zudem empfindet es nicht jeder Betroffene als den persönlichen Untergang der Welt und mag der Zustand im akuten Stadium nicht gerade einfach sein, erweist sich solch eine Erfahrung, die oft ebenso rasch endet wie sie begonnen hat, als eine Bereicherung der eigenen Persönlichkeit.Quelle: Chirurgie Portal