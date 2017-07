KREISLAUF

Im Sommer steigt das Risiko von Kreislaufproblemen

Schuld daran sind oftmals sehr hohe Temperaturen und der gesteigerte Flüssigkeitsverlust. Denn gerade im Sommer trinken viele Menschen nicht ausreichend. Wenn die Temperaturen draußen steigen, steigt ebenfalls die Selbstkühlung des Körpers an. Der Mensch fängt an zu schwitzen. Über das Verdunsten auf der Haut wird der Körper runter gekühlt und die Körpertemperatur wird konstant gehalten. Jedoch sind der Körper und der Kreislauf schnell überlastet, wenn dem Körper durch das Schwitzen Flüssigkeit entzogen wird und nicht genügen Flüssigkeit dem Körper wieder zugeführt wird. Kreislaufprobleme bis hin zum Kreislaufzusammenbruch sind die Folge. Besonders strapaziert wird der menschliche Kreislauf mit zunehmender Luftfeuchtigkeit.Auch Sport kann in der Hitze des Tages unangenehme Auswirkungen auf den Körper haben. Durch das vermehrte Schwitzen verliert der Körper nicht nur wertvolle Flüssigkeit, nein, ebenso werden die Elektrolyte ausgeschwemmt. Der Mensch ist dann schneller erschöpft, im schlimmsten Falle kann er einen Hitzschlag erleiden.Daher ist es immer wichtig, dem Körper während der "heißen Tage" im Sommer ausreichend Flüssigkeit in Form von Wasser, ungezuckerten Säften oder Tee zuzuführen. Ebenso sollte auf eine ausreichende Zufuhr von Vitaminen und Mineralien geachtet werden. Weiterhin sollte unbedingt die sportliche Betätigung im Freien auf die frühen Morgenstunden oder aber auch auf spätere Abendstunden verlegt werden. Die Mittagshitze ist unbedingt zu meiden.Hier empfiehlt es sich ein schattiges Plätzchen aufzusuchen, viel zu trinken und anstrengende Aktivitäten zu meiden.Sind die Tage im Sommer von Hitze und Schwüle geprägt, sollte man auch besser auf Kalorienbomben verzichten. Fettes Essen belastet den Körper zusätzlich und ist schwer verdaulich. Hier sollte auf eine leichte Kost zurückgegriffen werden. Salate, Obst und gedünstetes Gemüse kann der Körper an heißen Tagen gut verdauen und der Kreislauf wird nicht unnötig belastet.Hat es einen aber dann dennoch einmal erwischt und der Kreislauf spielt an einem schwülen Sommertag verrückt, sollte man sich in jedem Falle ruhig verhalten, hinlegen und ausreichend Flüssigkeit trinken. Ebenfalls sollte, je nach stärke der Beschwerden, sofort ein Arzt aufgesucht werden. Denn mit der Überhitzung des Körpers und den dazugehörigen Kreislaufproblemen ist nicht zu spaßen.