Hustensaft selbst herstellen

Wenn die Nächte kälter werden, Herbst und Winter nahen, ist die Zeit der Erkältung gekommen. Husten, Schnupfen und Halsschmerzen plagen viele. Ein Gang zur Apotheke ist notwendig, um sich mit den entsprechenden Medikamenten einzudecken. Medikamente sind allerdings teuer und einfache Säfte wie Hustensaft lassen sich leicht selbst mit wenigen Mitteln herstellen. Der Hauptbestandteil der meisten Säfte ist Thymian, ein wohlriechendes Kraut, das auch in der Küche zum Würzen von Speisen Verwendung findet. Hat man es nicht selbst im Garten, ist es in jeder Apotheke getrocknet erhältlich.Es wird nicht viel dazu benötigt, um den Saft selbst herzustellen. Ideal zum Abfüllen sind kleinere Glasflaschen mit Schraubverschluss. Plastikflaschen sind ungeeignet, da die Fläschchen vor dem Befüllen heiß ausgespült werden müssen, um Keime abzutöten, die Schimmel verursachen könnten. Für die Zubereitung braucht man 100 g getrockneten Thymian aus der Apotheke, Zucker und Wasser. Die getrockneten Blätter werden mit ca. 1 Liter Wasser so lange gekocht, bis eine braune Brühe entstanden ist. Danach wird diese durch ein Sieb gegossen und mit soviel Zucker aufgekocht, bis ein Sirup entsteht. Dieser muss noch heiß in die vorher gereinigten Flaschen abgefüllt werden. Die Flaschen müssen bis zum Rand gefüllt und sofort verschraubt werden. Die Lagerung soll kühl und dunkel erfolgen. Die Herstellung nimmt wenig Zeit in Anspruch, spart jedoch viel Geld.Ist der Saft abgekühlt, kann er sofort verwendet werden. Wie er eingenommen wird, bleibt jedem selbst überlassen. Kindern schmeckt er sehr gut, wenn er mit Wasser verdünnt, als Getränk angeboten wird. Natürlich ist er auch pur einzunehmen. Wer möchte, kann den Sirup zum Aromatisieren von Tees verwenden. Angebrochene Flaschen sollten im Kühlschrank aufbewahrt werden. Die Dosierung erfolgt in gleicher Höhe wie bei einem Hustensaft aus der Apotheke. Dort lautet die Dosis meist 3 x täglich 1-2 Teelöffel, es kommt auf das Alter des Patienten an.