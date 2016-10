Hustenlöser - festsitzenden Schleim lösen

Hustenlöser werden bei hartnäckigem Husten mit festsitzendem Schleim verordnet. Sie lösen den Schleim, der sich in den Bronchien abgesetzt hat, und erleichtern damit das Abhusten. Am besten ist es, wenn man den Hustenlöser während des Tages einnimmt, damit die Nachtruhe gewährt bleibt. Um den Husten zu lösen, sollte man auch viel trinken, es sollten mindestens 2 bis 3 Liter in Form von Tee, Wasser oder verdünnten Fruchtsäften sein. In den Hustenlösern findet man 2 Wirkstoffe, Acetylstein und Ambroxol. Acetylstein wirkt schleimlösend, sind die unteren Atemwege betroffen und leidet man zusätzlich noch unter Halsschmerzen, sollte der Wirkstoff Ambroxol im Hustenlöser enthalten sein.Den Hustenlöser bekommt man nur in Apotheken, je nach Medikament ist er rezeptfrei erhältlich. Er wird als Saft, Lutschtabletten, Brausetabletten, Tropfen oder zur Inhalation angeboten. Hustenlöser, die man in verschiedenen Drogeriemärkten bekommt, enthalten pflanzliche Stoffe, wie Spitzwegerich oder Thymian. Zeigen diese Hustenlöser innerhalb weniger Tage keinen Erfolg, muss der Arzt aufgesucht werden, um Folgeschäden, wie chronische Bronchitis, zu vermeiden. Wie jedes Medikament kann auch der Hustenlöser Nebenwirkungen haben. Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt sind möglich. Auch allergische Reaktionen können durch die Präparate auftreten. Daher sollte der Arzt über etwaige Vorerkrankungen informiert werden.Es besteht auch die Möglichkeit, den Hustenlöser selbst herzustellen. Dazu benötigt man eine Zwiebel, die in Ringe geschnitten wird. Darauf gibt man Zucker oder Honig. Der entstandene Sirup wird löffelweise eingenommen. Rettich ist besonders gesund, da er ein natürliches Antibiotikum enthält. Ein großer Rettich wird halbiert und ausgehöhlt. Danach gibt man Honig in die Aushöhlung und lässt das Ganze ziehen. Der Sirup löst nicht nur den Schleim, er wirkt sich auch stärkend auf das Immunsystem aus. Thymian, als Tee oder Sirup eingenommen hat ebenfalls eine schleimlösende Wirkung, genauso wie Süßholz, das in Lakritze enthalten ist. Die Kräuter, um den Hustenlöser selbst herzustellen, bekommt man in der Apotheke.