Hühneraugenpflaster - Druckgefühl mildern

Hühneraugen entstehen durch Druckstellen am Fuß. Die Haut wird an den Knochen darunter gepresst, es kommt zum Hühnerauge. In der Mitte des kegelförmigen Gebildes befindet sich ein Sporn, die Spitze des Hühnerauges wächst nach innen. Ein Hühnerauge ist schmerzhaft, oft kann man nur unter großen Schmerzen gehen. Daraus resultiert eine Einschränkung im täglichen Leben. Vorbeugen kann man Hühneraugen, indem man an den Stellen, die hohem Druck ausgesetzt sind, eine Druckentlastung in Form eines Pflasters aufklebt. Ist erst einmal ein Hühnerauge entstanden, möchte man das natürlich so schnell wie möglich los werden. Hilfreich sind Hühneraugenpflaster.Das Hühneraugenpflaster ist mit einem Wirkstoff, meist Salicylsäure oder Hydrokolloid getränkt. Diese Substanzen befinden sich nur auf der Wundauflage des Pflasters, dadurch wird nur das Hühnerauge behandelt. Die Klebestellen sind mit einem gut haftenden Kleber versehen, ein Loslösen oder Verrutschen ist nicht möglich. Die Pflaster sind auch gut gepolstert, das Druckgefühl beim Tragen von Schuhen wird gemildert. Sobald sich ein Hühnerauge entwickelt, sollte man sofort ein entsprechendes Pflaster kaufen. So wird das Hühnerauge gleich in der Entwicklung gehemmt und entfernt.Das Hühneraugenpflaster bekommt man in Apotheken und Drogerien. Beim Kauf sollte man sich beraten lassen, damit man das passende Pflaster erhält. Auch die Größe des Pflasters muss passen, es darf weder zu groß noch zu klein sein. Aufgeklebt wird das Hühneraugenpflaster auf frisch gewaschene Füße, die gut abgetrocknet wurden. Die Auflage, die mit dem Wirkstoff getränkt ist, muss direkt am Hühnerauge aufliegen, um die Wirkung entfalten zu können. Ein Pflaster wird in der Regel 4 Tage auf dem Hühnerauge belassen. Ist das Hühnerauge noch nicht ganz weg, wird ein neues Pflaster aufgeklebt. Hühneraugenpflaster sind wasserfest, sodass man ohne Bedenken täglich duschen kann. Sollte es sich dennoch lösen, wird einfach ein neues Pflaster aufgeklebt. Innerhalb weniger Tage ist das Hühnerauge verschwunden.