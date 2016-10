Hormontherapie mit Nebenwirkungen

Eine Hormontherapie wird bei hormonellen Störungen oder Erkrankungen durchgeführt. Je nach Art der Krankheit bekommt der Patient Antihormone oder Hormone. Einige Formen von Krebs reagieren auf die Behandlung mit Hormonen. Zu diesen Krebsarten gehören Brustkrebs, Prostatakrebs oder Gebärmutterhalskrebs. Bekommt man Antiöstrogene, Gestagene oder Antihormone, kann der Krebs besiegt werden. Keine Behandlung ist frei von Nebenwirkungen, so auch die Hormontherapie. Nebenwirkungen können Blutungen im Vaginalbereich, Kopfschmerzen, Juckreiz, Kreislaufprobleme oder Hitzewallungen sein. Diese Nebenwirkungen nimmt man aber gerne in Kauf, wenn dadurch der Krebs geheilt werden kann.Die Hormontherapie wird aber auch als Fruchtbarkeitsbehandlung eingesetzt. Bei vielen Frauen sind die Hormone schuld, dass sie nicht schwanger werden. Die Behandlung erfolgt medikamentös, entweder bekommt die Frau Tabletten oder sie muss sich die Hormone in die Bauchdecke spritzen. Die Hormontherapie beginnt am 3. Tag der Monatsblutung. Am 8. Tag des Zyklus erfolgt eine Ultraschall- oder Blutuntersuchung. Dabei wird der Hormonspiegel festgestellt. Gleichzeitig wird bei Bedarf die Hormondosis angepasst. Ist der Follikel groß genug, wird der Eisprung ausgelöst. Dafür muss ein anderes Hormon eingenommen werden, erst danach kann die Befruchtung erfolgen. Nach einer Hormontherapie werden etwa 30 % aller Frauen schwanger.In den Wechseljahren sinkt der Östrogenspiegel. Dadurch leiden viele Frauen unter den unterschiedlichsten Beschwerden. Schweißausbrüche, Scheidenentzündungen oder häufiger Harndrang sind gar nicht so selten. Auch beim Geschlechtsverkehr kann es Probleme geben. Eine Hormontherapie kann notwendig sein. Je nach Beschwerden werden die Mittel lokal als Creme angewendet. Handelt es sich bei den Beschwerden um Schmerzen, können Tabletten, Spritzen oder Hormonpflaster verschrieben werden. Die Dosis hängt von der Intensität der Beschwerden und der Menge des fehlenden Hormons ab. Die Hormontherapie dauert so lange, bis die Patientin frei von Beschwerden ist, also wenn sie keine Beschwerden aufgrund der Wechseljahre mehr hat. Die Behandlung kann einige Monate, aber auch einige Jahre dauern.