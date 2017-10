Hopfenernte - zartes Bitter

Der Hopfen gehört zu den Hanfgewächsen. Das Besondere am Hopfen ist, dass er nur auf der nördlichen Halbkugel vorkommt. Die bekannteste Sorte unter den Gewächsen ist der echte Hopfen, er wird dazu verwendet, um Bier zu brauen. Die Blätter des Hopfens sind 3 bis 7 lappig, ebenso findet man an der Ranke Nebenblätter. Verwendet werden vom Hopfen die Zapfen. Junge Triebe sind eine Delikatesse, sie schmecken leicht harzig. Sie dürfen nur kurz gekocht werden, am besten ist es, sie in Dampf zu garen. Die Zapfen werden im Juli und August geerntet und danach getrocknet. Die Blüten des Hopfens werden in der Naturheilkunde verwendet..Die bitteren Inhaltsstoffe des Hopfens regen die Produktion von Magensaft an, daher wirkt er gegen Appetitlosigkeit und hilft bei Verdauungsbeschwerden. Für die beruhigende Wirkung sind die Stoffe Humulon und Lupulon verantwortlich. Diese entstehen durch die Lagerung der getrockneten Hopfenzapfen. Diese Verbindung wirkt zusätzlich noch antibakteriell. In den meisten Beruhigungstees ist Hopfen, meist noch in Kombination mit Baldrian enthalten. Hopfen wirkt entspannend auf das Nervensystem, ist daher auch empfehlenswert, wenn man unter Einschlafstörungen leidet. Hopfen wirkt nicht nur beruhigend auf die Nerven, sondern auch auf die Verdauung. Beschwerden des Magen-Darmtraktes, die durch Nervosität hervorgerufen werden, können gut mit Hopfen behandelt werden.Frauen in den Wechseljahren leiden oft an einem Östrogenmangel. Im Hopfen ist eine Substanz enthalten, die dem Östrogen ähnlich ist. Daher sollten Frauen, die sich im Klimakterium befinden, regelmäßig Tee aus Hopfenblüten trinken. Damit werden die üblichen Beschwerden wie Unruhe oder Schweißausbrüche gelindert. Er hilft auch Frauen, die generell unter einem Östrogenmangel leiden, diesen auszugleichen. Wer den bitteren Geschmack von Hopfen nicht mag, für denjenigen gibt es eine Alternative, denn die Inhaltsstoffe des Hopfens gibt es in der Apotheke als Dragees zu kaufen. Hopfen kann nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich angewendet werden. Ein heißes Bad, in das man eine Handvoll Hopfen gibt, wirkt entspannend.