Homöopathische Reiseapotheke - gut ausstaffiert

Reist man, so ist meist eine Reiseapotheke mit dabei. Personen, die lieber auf homöopathische Mittel zurückgreifen wollen, können dies tun. Diese Mittel sind als Tropfen oder kleine Kügelchen -Globuli- in der Apotheke erhältlich. Es müssen nicht immer chemische Keulen sein, um kleine Wehwehchen zu heilen. Die Homöopathie eignet sich sehr gut dafür. Die meisten wissen, was in eine Reiseapotheke gehört. Ist man sich unsicher, wird Apotheke den Urlauber dahin gehend beraten, und alternative homöopathische Mittel empfehlen. Die Stärke der Globuli erkennt man an der Zahl nach dem D. Je höher diese ist, umso stärker ist die Wirkung.Schon während der Fahrt in den Urlaub leiden viele Personen an Reisekrankheit. Diese geht mit Kopfschmerzen und vor allem Übelkeit einher. Im Urlaub können einige Probleme auftreten. Oft tritt Durchfall auf, meist hervorgerufen durch die ungewohnte Kost am Urlaubsort. Gegen Insektenstiche soll sich ebenfalls ein Mittel in der Reiseapotheke befinden. Sonnenbrand kann nicht immer verhindert werden. Es treten Schmerzen und eine Rötung der Haut auf. Die ungewohnte Umgebung und das Bett können Ursachen für Schlafstörungen sein. Dafür findet man in der Homöopathie ebenso ein Mittel. Bei der Selbstmedikation mit homöopathischen Mitteln muss darauf geachtet werden, dass ein Arzt zurate gezogen werden muss, sollte keine Besserung eintreten.Auf keinen Fall darf in der Reiseapotheke Verbandsmaterial wie Wundauflagen, Mullbinden und Pflaster. Verletzungen werden mit Calendula officinalis behandelt. Es ist ein Extrakt aus der Ringelblume. Gegen Insektenstiche hilft am Besten Ledum palustre. Das Mittel gegen Sonnenbrand heißt Lytta vesicatoria, leidet man an Durchfall verschafft Veratrum Linderung. Zicum insovalerianicum wird bei Schlafstörungen genommen. Vor Reiseantritt sollen Betroffene entweder Anamirta cocculus oder Nicotiana tabacum einnehmen. Gegen Grippe hält die Homöopathie einige Mittel bereit. Der Patient wird am besten wissen, welches für ihn besser ist. Nicht jeder Mensch reagiert gleich auf die verschiedenen Substanzen, die in der Homöopathie verwendet werden. Wie hoch die Dosierung bei den unterschiedlichen Beschwerden sein soll, darüber informieren Arzt oder Apotheker.