HOMÖOPATHIE

Homöopathie - welche Potenzierungsstufen sind richtig für mich?

Alternative Arzneimittel sind seit einiger Zeit im Trend und hier auch im besonderen Globuli und Co. aus dem Bereich der Homöopathie. Der Begründer der Homöopathie Samuel Hahnemann legte in den Anfängen in dem sogenannten Organon der Heilkunst fest, dass stets die kleinstmöglichste Gabengröße zur Behandlung eingesetzt werden sollte.Bis heute finden diese Gaben der homöopathischen Mittel in Form von unterschiedlichen Potenzierungsstufen ihren heilunterstützenden Einsatz, wobei jedoch eine große Beachtung auf den einzelnen Menschen zu legen ist. Der Grund liegt in der Tatsache begründet, dass die Wirkdauer deutlich von Mensch zu Mensch schwanken kann und folglich eine individuelle Dosierung erforderlich macht. Besondere Faktoren beeinflussen folglich wie lange ein Globuli wirkt, wobei hier die ureigenste Reaktionszeit des einzelnen Menschen einen zusätzlichen erheblichen Einfluss ausübt.Faktoren, die solch eine Beeinflussung erwirken sind die Familie und das Verhältnis untereinander, so etwa, ob eine friedliche oder gestresste Atmosphäre herrscht. Auch die Arbeitsplatzsituation spielt in der Wirkung der Globuli eine Rolle, denn hier sind Details wichtig, die wiederum das Wohlbefinden betreffen und folglich auch die Reaktionszeit auf einen Wirkstoff. Weiterhin müssen bei der Potenzierungsstufe und der Gabengröße der homöopathischen Mittel die Ernährungsweise ebenso näher betrachtet werden als auch das Verhalten im Bezug auf Genussgifte oder die Einnahme bestimmter Medikamente.Abgerundet wird die "Bestandsaufnahme" mit den Themen des persönlichen Alters und dem gesundheitlichen Ist-Zustand einer Person. Betrachtet man sich all die wichtigen Fragen, dann wird rasch ersichtlich, dass man nicht nur einfach mal auf die Schnelle Globulis einnehmen sollte, wenn man eine reale Wirkung erfahren möchte.Die Potenzierungen der homöopathischen Mittel erfolgt in der Regel in D- oder C-Potenzen, sowie LM (Q) Potenzen, wobei besonders die D-Potenzen auf den körperlichen Bereich ihre Wirkungen entfalten können. Aufgrund der Wirkung auf körperlicher Ebene, lassen sich die D-Potenzen in D4, D6 und D12 mit einer Dosierung von fünfmal je fünf Globuli recht gut in der Selbstbehandlung bei kleineren Beschwerden einsetzen. Hochpotenzen, wie etwa ab C30, wirken auf das Gemüt und sollten am besten nicht ohne die eingehende Diagnose und Beratung durch einen Homöopathen oder einen homöopathischen Arzt eingenommen werden.Derartige Hochpotenzen werden sehr häufig bei chronischen Beschwerden als einmalige Gabe eingesetzt, die jedoch je nach Person und Gesundheitszustand nach einigen Wochen oder Monaten eine Wiederholung erforderlich machen kann. Generell ist es jedoch zu empfehlen sich an eine fachkundige Kraft zu wenden, wenn man sich mittels der Homöopathie begleitend therapieren möchte.Quelle: Chirurgie Portal