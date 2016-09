Homöopathen - der Mensch als Einheit

In Ergänzung zur Schulmedizin entscheiden sich viele Patienten, einen Homöopathen aufzusuchen. Ein Homöopath arbeitet nicht gegen, sondern mit der Schulmedizin. Wo die Schulmedizin nicht mehr weiter kann, weil der Patient als austherapiert gilt, kann der Homöopath weiterhelfen. Er befasst sich mit dem Menschen als Einheit. Jeder Patient hat eine individuelle Krankengeschichte, auf die der Fachmann eingeht. Zu Beginn der Behandlung steht ein Gespräch, die sogenannte Erstanamnese. Dafür nimmt sich der Homöopath ausreichend Zeit, denn schon Kleinigkeiten, die der Patient erwähnt, können für den weiteren Behandlungsverlauf ausschlaggebend sein.Danach verschreibt der Homöopath dem Patienten ein Medikament. Homöopathische Arzneimittel bestehen nicht nur aus pflanzlichen Mitteln sondern auch aus tierischen, mineralischen Ausgangsstoffen. Die Medikamente setzen den Selbstheilungsprozess in Gang. Es sind nicht immer schwere Krankheiten, die durch den Homöopathen behandelt werden, auch kleinere Unpässlichkeiten, wie eine Erkältung kann mit Homöopathie gut behandelt werden. Kinder sollten nicht bei jeder harmlosen Erkrankung Medikamente bekommen, daher findet der Homöopath auch für diese Altersgruppe das richtige Medikament. Eine Behandlung durch die Homöopathie sollte man aber immer mit dem behandelnden Arzt absprechen.Es gibt in Deutschland zwei Berufsgruppen, die selbstständig Erkrankungen bei Patienten diagnostizieren und therapieren dürfen: Ärzte und Heilpraktiker. Die Homöopathie ist quasi eine Spezialdisziplin, die sowohl von Ärzten als auch von Heilpraktikern ausgeübt wird. Homöopath ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Bei den Ärzten heißt es ?mit Zusatzqualifikation Homöopathie? beim Heilpraktiker ist der Zusatz -klassische Homöopathie - zu finden. Der Begriff ? Homöopath - wird dennoch landläufig gebraucht- für beide Berufsgruppen. Der VKHD ist der Berufsverband für klassisch homöopathisch therapierende Heilpraktiker. Es gibt aber auch Heilpraktiker, die homöopathisch therapieren und nicht Mitglied bei uns sind. Ärztliche Homöopathen sind im Zentralverein homöopathischer Ärzte organisiert.Wer sich homöopathisch behandeln lassen möchte, findet folgende Unterstützung: Private Krankenkassen übernehmen die Behandlung beim Heilpraktiker, gesetzliche Krankenkassen dürfen dies nach dem Sozialgesetzbuch 5 nicht. Bei den Ärzten bestehen sogenannte IV Verträge mit den gesetzlichen Krankenkassen.Inzwischen gibt es eine gesetzliche Krankenkasse (IKK Südwest) die homöopathische Leistungen eines Heilpraktikers als Satzungsmehrleistung erstattet.