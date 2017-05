Höhenkrankheit - langsam aufsteigen

Die Symptome der Höhenkrankheit treten bei Personen auf, die sich über einer Seehöhe von 2.500 m befinden. Zu den Symptomen gehören Übelkeit, Müdigkeit, Schwindel, Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Atemnot. Bergsteiger sind von der Krankheit betroffen, die Schwere der Höhenkrankheit hängt davon ab, wie schnell der Aufstieg in eine große Höhe erfolgt. Ab einer Meereshöhe von 2.000 sollte man sich langsam an die dünnere Luft in den Bergen gewöhnen, indem man langsam aufsteigt. Man sollte nicht mehr als rund 620 Meter Seehöhe pro Tag überwinden. Es ist erwiesen, dass Frauen und Personen unter 46 Jahren öfter von der Höhenkrankheit betroffen sind.Zu Beginn der Höhenkrankheit sind die Symptome nur leicht, es beginnt mit einem leichten Schwindel, der von vielen ignoriert wird. Je höher man steigt, umso stärker sind die Symptome ausgeprägt. Es kann bis zur Bewusstlosigkeit kommen, daher sollte man bereits bei den ersten Anzeichen ins Tal absteigen. In höheren Lagen ist der Sauerstoffgehalt der Luft geringer, der Körper produziert mehr rote Blutkörperchen, damit der Organismus mit Sauerstoff versorgt werden kann. Das Blut verdickt sich, es kann zu einem Herzinfarkt oder Thrombosen kommen. Wenn die Höhenkrankheit erkannt wird und der Abstieg erfolgt, ist mit keinen Folgeschäden zu rechnen, ein weiterer Aufstieg kann tödlich enden.Vorbeugen kann man der Höhenkrankheit mit kohlenhydratreicher Ernährung, da Kohlenhydrate wenig Sauerstoff verbrauchen. Auch das Trinken ist wichtig, da sich ja das Blut verdickt. Geeignet sind Wasser und Tee, auf keinen Fall darf Alkohol getrunken werden. Möchte man eine Bergtour in hohe Höhen planen, muss diese gut vorbereitet werden. Damit die Lunge gut auf die veränderten Sauerstoffverhältnisse vorbereitet ist, muss sie trainiert werden, dazu eignen sich Ausdauersportarten sehr gut. Zur Wanderung gehört auch die Reiseapotheke, in dieser müssen sich, neben Verbandsmaterial, Medikamente gegen Kopfschmerzen befinden. Kommt Übelkeit während des Aufstiegs auf, muss man sofort absteigen. In geringeren Höhen verschwinden die Symptome wieder relativ schnell.