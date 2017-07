HIV-Test - kostenlos und anonym

Der HIV-Test wird umgangssprachlich als Aids-Test bezeichnet. Der Test dient dazu, um festzustellen, ob sich eine Person mit dem HIV-Virus infiziert hat. Das Virus wird durch Blut, Serum, Plasma, Speichel und Urin übertragen. Der HIV-Test wird bei Gesundheitsämtern kostenlos und anonym durchgeführt. Die Sicherheit liegt bei 96 %, das bedeutet, dass dieser Test ein sehr sicheres Ergebnis liefert. Ist das Ergebnis negativ, so kann man zu beinahe 100 % sicher sein, nicht an AIDS bzw. HIV erkrankt zu sein. Hat man die Sorge, mit dem Virus infiziert zu sein, sollte man sich so schnell wie mögliche einem HIV-Test unterziehen. Je früher eine Infektion entdeckt wird, umso schneller kann die Behandlung eingeleitet werden.Es gibt mehrere Testmethoden, mit denen das HI-Virus nachgewiesen werden kann. Der Suchttest werden infizierte Personen erkannt. Die Gefahr bei dieser Testmethode ist, dass gesunde Personen ein falsches Testergebnis erhalten. Damit das Ergebnis des Suchttests bestätigt wird, wird ein weiterer HIV-Test durchgeführt. Zur absoluten Sicherheit führt man noch den 3. HIV-Test, den sogenannten Blot-Test durch. Sind die Ergebnisse aller 3 Tests positiv, ist die Diagnose HIV gestellt. Ein Test, der sehr häufig angewendet wird, ist der ELISA-Test. Mit diesen werden Antikörper festgestellt, nach etwa 6 Wochen bis 6 Monaten wird ein weiterer Test durchgeführt. Erst dann steht die Diagnose fest.Ein sehr teurer aber genauer HIV-Test ist das RT-PCR-Verfahren. Durch diesen Test kann das HI-Virus nachgewiesen werden. Die Kosten dieses Tests müssen die Patienten selbst übernehmen. Ein HIV-Schnelltest gibt schon nach etwa 20 Minuten Aufschluss über eine Infektion mit dem HI-Virus. Dieser Test ist vor allem für Chirurgen wichtig, wenn sie bei einer Operation mit dem Blut des Patienten in Kontakt kommen. Nach diesem Test muss ein weiterer erfolgen, denn der Test ist nicht ganz sicher. In Ländern, in denen die medizinische Versorgung schlecht ist, wurden Schnelltests eingeführt. Diese Heimtests sind in Deutschland und Österreich jedoch verboten.