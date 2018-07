Hitzeperiode - Kreislauf entlasten

Wenn die Hitze unerträglich wird, überlegt man, wie man sich am besten davor schützt. Viele vertragen die Hitze nicht, der Kreislauf spielt verrückt, ein Hitzekollaps droht und der Kopf schmerzt. Mit einfachen Mitteln kann man der Sommerhitze entgegenwirken. Erst einmal ist viel Trinken notwendig, denn der Körper verliert durch den Schweiß viel Flüssigkeit. Auf kalte Getränke soll man verzichten, denn sie bringen nur für wenige Minuten ein Gefühl der Erfrischung. Alle Getränke, vorwiegend Mineralwasser, Leitungswasser oder Tees sollen lauwarm getrunken werden. Erfrischende Teesorten sind Zitronenmelisse, Lindenblüten oder Pfefferminze.Die Kleidung muss während der Hitzeperiode leicht und aus Naturfasern sein. Möchte man auf Chemiefasern nicht verzichten, müssen diese atmungsaktiv sein. Auf keinen Fall soll man verschwitzt nach draußen, denn ein kühler Wind kann schnell zu einer Erkältung führen. Eine Erfrischung bietet eine Dusche. Aber hier gilt das Gleiche, wie bei den Getränken, sie muss lauwarm sein. Schwitzt man und duscht eiskalt, belastet das den Kreislauf. Wer im Büro zwischendurch eine Erfrischung braucht, der lässt kaltes Leitungswasser über die Unterarme und Handgelenke laufen. Ein kalter Lappen im Genick oder auf der Stirn erfrischt ebenso und lässt die Hitze besser ertragen.Auch die Ernährung muss auf die Hitze abgestimmt werden. Schweres und fettiges Essen soll vermieden werden, stattdessen sind Salate ideal. Für den Hunger zwischendurch ist Obst der perfekte Snack. Saftige Obstsorten stillen zugleich Hunger und Durst und sind leicht verdaulich. Besitzt man eine Klimaanlage oder arbeitet in einem Büro, wo eine Anlage vorhanden ist, muss diese richtig eingestellt sein. Ist es im Raum oder im Auto zu kühl, besteht die Gefahr, sich zu erkälten. Außerdem wäre der Temperaturunterschied zwischen Innenraum- und Außentemperatur zu hoch, das wiederum führt zu Kreislaufbeschwerden. Je nach Tätigkeit sollte die Klimaanlage in Räumen auf 18 bis 25 Grad eingestellt sein. Beherzigt man diese wenigen Tipps, kommt man gut durch die heißen Tage.