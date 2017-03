Hilfreiche Tipps für Schnarcher

Schnarchen ist für den Partner sehr lästig und unangenehm. Meist hat es jedoch eine harmlose Ursache. Gefährlich für den Schnarchenden ist es, wenn längere Atempausen einsetzen, diese können zu einem gestörten Schlaf führen. Das schnarchende Geräusch wird in den oberen Atemwegen erzeugt. Die Medizin unterscheidet zwischen zwei Arten von Schnarchen, wobei das obstruktiven Schlaf-Apnoesysdrom die häufigste Ursache darstellt. Die ringförmige Muskulatur, die die oberen Atemwege umgibt, entspannt sich zu stark. Die Luftröhre kann den Druck nicht mehr ausgleichen und fällt zusammen. Treten während des Schnarchens Atempausen von mehr als 10 Sekunden auf, führt das zu einer Unterversorgung des Blutes mit Sauerstoff.Schnarchen kann bis zu 95 Dezibel laut sein, daher sollte man einige Punkte beachten, damit die Chance zu schnarchen reduziert wird. Es ist erwiesen, dass man nach Genuss von Alkohol, vor allem von Bier, mehr schnarcht. Grund dafür ist, dass die Muskeln durch den Alkohol nicht mehr so gut funktionieren. Der Darm arbeitet nicht richtig, eine Fehlverdauung ist die Folge. Diese wiederum sorgt dafür, dass die Rachenmuskeln erschlaffen. Auch die körperliche Fitness ist wichtig, um das Schnarchen einzuschränken. Ebenso ist schweres Essen am Abend zu vermeiden. Der Körper hat mit der Verdauung zu tun, ein unruhiger Schlaf ist die Folge.Die Liegeposition ist auch ausschlaggebend, ob man nachts schnarcht. Die ideale Schlafposition für Schnarcher ist die Seitenlage. Ist die Ursache des Schnarchens eine Verengung der Nasenflügel, hilft ein Nasenpflaster. Es spreizt die Nasenflügel, man kann ungehindert durch die Nase atmen. Etwas unangenehm zu tragen, dafür wirkungsvoll sind Anti-Schnarch-Spangen. Diese verhindern, dass die erschlaffte Rachenmuskulatur zusammenfällt und somit das Schnarchen verursacht. Helfen diese Mittel alle nichts, kann das Gaumensegel operativ korrigiert werden. Das Gleiche gilt für die Begradigung einer eventuell schiefen Nasenscheidewand. Eine andere Methode ist das Einsetzen eines Kunststoffimplantates, das das Weichgaumengewebe stabilisiert. Starke Schnarcher sollten den Arzt aufsuchen, um die Ursache herausfinden zu lassen.