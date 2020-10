ACHILLESSEHNENRISS

Highheels und die Achillessehne

Frauen lieben sie, sie müssen immer mehr davon haben, stetig die neuesten Modelle.Was könnte wohl gemeint sein? Schuhe, in allen Formen und Varianten natürlich.Frau wäre doch nicht Frau, wenn sie nicht zu jedem Outfit auch das passende Paar Schuhe hätte. Ganz hoch in der Gunst der Damen liegen hierbei natürlich die Stöckelschuhe. High Heels sind so sexy, verführerisch und raffiniert. Der Absatz kann mitunter gar nicht hoch genug sein.Was so schön und unwiderstehlich aussieht, hat allerdings auch seine Tücken. Übertreiben es die Ladys nämlich mit dem Tragen von Stöckelschuhen, kann dies irgendwann einmal gesundheitliche Folgen haben. Das Tragen von hohen Absatzschuhen schadet der Achillessehne. Dadurch, dass die Fersen immer oben sind, verkürzen sich zwangsläufig die Muskelfasern. Dies hat zur Folge, dass die Achillessehne diesen Zustand ausgleichen muss, um eine optimale Funktion der Wadenmuskeln zu gewährleisten.Über kurz oder lang kann dies dazu führen, dass die Achillessehne immer dicker und unbeweglicher wird. Ist die Achillessehne nicht mehr flexibel genug, verursacht dies ziemlich heftige Schmerzen, welche die Damen dann spüren werden, sobald sie die Stöckelschuhe ausziehen und in flache Schuhe schlüpfen oder barfuß laufen. Soweit muss es doch nicht kommen. Diesbezüglich ist es empfehlenswert, wenn Frauen ihre Schuhe, von denen sie ohnehin viel zu viele haben, täglich wechseln würden. Das heißt, einmal flache oder einmal Schuhe mit Absätzen im Wechsel tragen. Gesünder für Füße und die Muskulatur ist dies auf jeden Fall.Selbst wenn die Achillessehne betroffen ist, heißt es zwar noch lange nicht, dass Frauen auf ihre geliebten High Heels vollständig verzichten müssen. Gymnastische Dehnübungen helfen dabei, die Flexibilität der Achillessehne zu gewährleisten und die Wadenmuskulatur zu stärken.Beim nächsten spontanen Schuhkauf sollte Frau vielleicht lieber einmal mehr zu den flachen Schuhmodellen schielen. Auch Ballarinas und Schuhe mit kleinem Absatz haben durchaus ihre Reize und sehen an jedem Damenfuß schick und elegant aus.