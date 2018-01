HI-Virus gegen Leukämie

Leukämie ist eine Blutkrankheit, die nur schwer zu heilen ist. Diese Erfahrung machte auch ein 7 jähriges Mädchen in den USA. Das Mädchen litt an einer besonders aggressiven Form des Blutkrebses. 2 Chemotherapien zeigten keine Wirkung. Die Ärzte entschlossen sich daher, das Mädchen mit einer riskanten aber vielversprechenden Therapie zu behandeln, nämlich mit HI-Viren, die vorher gentechnisch verändert wurden. Emily, so der Name des Mädchens ist seit 2 Jahren frei von Krebszellen. Diese Methode wurde noch nicht oft durchgeführt, ein anderes Mädchen, das mit den HI-Viren behandelt wurde, sprach nicht darauf an.Bei der Therapie, die den Namen CTL019 trägt, werden erst die HI-Viren deaktiviert und gentechnisch verändert. Dann werden sie dem Patienten eingesetzt. Die Zellen wurden gestärkt und waren deswegen in der Lage, die Leukämie zu bekämpfen. Die sogenannten T-Zellen werden dahin gehend gentechnisch verändert, dass sie in der Lage sind, ein Protein zu produzieren. Dieses Protein bekämpft die aggressive Leukämie. Eine HIV-Infektion durch die Behandlung ist ausgeschlossen. Die Behandlung ist allerdings sehr riskant und hat, wie alle Therapien auch ihre Nebenwirkungen.Durch die Erhöhung des Proteins, das zur Bekämpfung der Leukämie notwendig ist, erkrankte das Mädchen schwer. Sie musste auf der Intensivstation behandelt werden. Erst nach Gabe von Medikamenten, die die Proteinproduktion stoppten, ging es ihm besser. 2 Jahre nach der Behandlung ist das Mädchen frei von Krebszellen, so sagen die behandelnden Ärzte. Emily kann wieder ganz normal wie ein 7 jähriges Kind leben, geht zur Schule und spielt mit Freunden. Bislang wurden 2 Kinder und 10 Erwachsene mit dieser Methode behandelt. Zwei Drittel sprachen gut auf die Behandlung an. Die Behandlung mit T-Zellen ist günstiger und einfacher, als eine Knochenmarktransplantation. Schon in wenigen Jahren könnte diese Behandlungsform die herkömmliche Therapie bei Leukämie ablösen. Für den Patienten ist die T-Zellen-Therapie angenehmer als eine Transplantation.