Herzerkrankungen - diese Nahrungsergänzung hilft

Nahrungsergänzungsmittel sind bei den Menschen schlecht angesehen, die davon überzeugt sind, sich alleine durch die normale Ernährung mit allen Nährstoffen und Vitaminen versorgen zu können.So wahr das ist, ist es aber auch Realität, dass wir uns nicht so gut ernähren können, wie wir es sollten. Unser Leben ist voller Stress, in Mitten der Umweltverschmutzung, zusätzlich stark belastet durch Chemikalien, die wir in vielen unseren Lebensmitteln und Getränken vorfinden, die wir regelmäßig verzehren. Nahrungsergänzung bietet einen konzentrierten, höheren Gehalt an Nährstoffen, wie wir diese heute in realen Lebensmitteln vorfinden. Wir sollten sie daher eher als Medizin, denn als Lebensmittel einordnen. Für eine optimale Gesundheit kann es notwendig sein, unserem Körpern ab und zu die helfende Hand zu reichen und unsere Ernährung mit einigen hochwertigen Nährstoffen zu verbessern, um bei einer Erkrankung unterstützend nachzuhelfen oder diese vorzubeugen. Es ist jedoch enorm wichtig sich klarzumachen, dass Nahrungsergänzungsmittel keine gute vollwertige Ernährung ersetzen sollte, aber sie können dabei helfen, die Gesundheit zu verbessern.Von besonderem Interesse für Ernährungswissenschaftler ist die Wirkung von Nahrungs-ergänzungsmittel auf die Verbesserung des Herz-Kreislauf- Systems. Herzkrankheiten betreffen jedes Jahr Millionen von Menschen, einer von sieben Männern und eine von zehn Frauen sterben an koronaren Herzerkrankungen, die vermeidbar sind. Zur Bekämpfung einer Reihe von Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben wir Nahrungsergänzungsmittel ausgewählt mit denen man sich gut vor Herzerkrankungen schützen kann.Eine tägliche Knoblauchkapsel kann dabei helfen, hohen Blutdruck um rund 10% zu verringern. Knoblauch kann auch erhöhtem Cholesterin vorbeugen und vor Herzerkrankungen und Herzinfarkte schützen. Bei der Auswahl eines Mittels, würden wir empfehlen, eines von höchster Qualität auszusuchen, weil die wichtigste, aktive Komponente -das Allicin- instabil ist. Wir würden auch keine geruchlosen Kapseln wählen, weil diese Geruchsreduktion auch die Wirksamkeit von Allicin einschränkt.Lycopen ist ein starkes Antioxidans und Pflanzensterol, das wirklich Schlagkraft hat. Es hilft nicht nur Cholesterin und hohen Blutdruck zu senken, es kann auch durch die Unterstützung der Endothelzellen bei Arteriosklerose helfen. Lycopen kann die zelluläre Alterung verhindern, wichtig für Frauen in den Wechseljahren, sie können sich so vor dem schleichenden Verlust der Knochendichte schützen. Das alles nicht genug, Lycopen hat auch gezeigt, dass es bei bestimmten Krebsarten, insbesondere Prostatakrebs schützt.Magnesium ist in Citrat-Form viel effektiver. Es ist es wert, mehr Geld auszugeben und sich die beste Magnesiumqualität zu kaufen. Magnesium trägt zur normalen Muskelfunktion, zur Proteinsynthese, zum Stoffwechsel und zur Verminderung von Müdigkeit und Abgeschlagenheit bei. Es wird auch für eine Vielzahl von Dingen, wie die Linderung bei PMS bis hin zur Verhinderung von Herzerkrankungen, Senkung des Cholesterins und hohen Blutdruck eingesetzt. Studien haben gezeigt, dass es ebenso helfen kann, sich vor Herzinfarkt und Schlaganfall zu schützen.Wir sind ein großer Fan von Fischölen, aber auch hier gilt, die Qualität zählt. Studien zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl den Blutdruck und den Triglyceridspiegel senken können. Es gibt auch Hinweise darauf, dass eine Ernährung mit hohen Omega-3-Fettsäuren Anteilen bei rheumatoider Arthritis sowie Osteoarthritis helfen kann. Neben der Förderung der Herzengesundheit sind Fischöle für die gesamte Gesundheit wertvoll, auch für die Hirnleistung und sogar um Gewicht zu reduzieren.Bekannt ist Vitamin C zur Stärkung des Immunsystems, es ist aber auch ein wichtiges Vitamin für die Herzgesundheit. Vitamin C schützt die Zellwände, hilft das Risiko von Arteriosklerose zu reduzieren sowie hohen Blutdruck zu verringern. Für die Mehrwerte bei der Herzgesundheit muss das Vitamin C allerdings in Verbindung mit CoQ10, Vitamin E und Selen eingenommen werden, so stellt man sicher, dass diese Ergänzung auch vom Körper entsprechend aufgenommen werden kann.