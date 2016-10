Herbstzeitlose ist sehr giftig

Herbzeitlose sind eine Krokusart, die im Herbst blüht. Die Blüten sind zart lila gefärbt. Sie gehören zu den Zeitlosengewächsen. Die Pflanze ist sehr giftig, in der Heilkunde wird sie jedoch als Medizin eingesetzt. Die Inhaltsstoffe helfen bei Rheuma, Gicht und Leukämie. Als homöopathisches Medikament wird die Herbstzeitlose gegen Durchfall, Darmentzündungen, Übelkeit und Reizhusten eingesetzt. Diese Präparate dürfen nur von einem Arzt verschrieben werden, damit der Patient keine Vergiftungserscheinungen erleidet. Inhaltsstoffe, die man in Herbstzeitlosen findet, sind Colchicin, Alkaloide, Proteine, Öle und Gerbstoffe.Diese Inhaltsstoffe wirken bei rheumatischen Beschwerden, Gicht und neuralgischen Schmerzen. Als Therapiebegleitung wird die Herbstzeitlose auch bei der Behandlung von Hautkrebs und Leukämie eingesetzt. Es ist absolut abzuraten, eine Selbstmedikation mit Herbstzeitlosen durchzuführen, es kann zu lebensgefährlichen Vergiftungserscheinungen kommen. Diese treten erst einige Stunden nach der Einnahme auf. Symptome sind Übelkeit, Blutungen, Schwindel bis zu Herzversagen und dem Tode. Da Herbstzeitlosen die selben Bodenvoraussetzungen fordern, wie Bärlauch, kommt es oft zur Verwechslung. Beim Sammeln von Bärlauch sollte daher jedes Blatt einzeln überprüft werden. Bärlauch riecht stark nach Knoblauch.Die Behandlung mit den Wirkstoffen der Herbstzeitlosen darf nur an Erwachsenen Personen durchgeführt werden. Schwangere Frauen dürfen ebenfalls keine Medikamente erhalten, in denen Herbstzeitlosen enthalten sind. Das Gift kommt nämlich in den Blutkreislauf des Ungeborenen. Bei der Behandlung von akuten Gichtanfällen hat sich die Herbstzeitlose bewährt. Während eines Gichtanfalls spürt man die weißen Blutkörperchen in den Gelenken schmerzhaft. Der Wirkstoff der Herbstzeitlosen blockt diesen Schmerz. Für eine Dauerbehandlung gegen Gicht ist die Herbstzeitlose nicht geeignet. Homöopathische Medikamente sind in der Potenz D4 erhältlich. Diese werden bei Übelkeit, Erbrechen und Durchfällen eingesetzt. Bekommt man ein Präparat mit den Inhaltsstoffen der Herbstzeitlosen verschrieben, muss man sich unbedingt strikt an die vom Arzt vorgegebene Dosierung halten. Keinesfalls darf man die Dosis eigenmächtig erhöhen, da es sonst zu einer Vergiftung kommen kann.