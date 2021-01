NATURHEILVERFAHREN

Helfende Sauger - Blutegel als Therapie

Egal zu welchem Arzt oder Therapeuten man geht, es gibt immer Behandlungsmethoden oder Therapien, die einem mehr oder minder suspekt oder Furcht einflößend vorkommen. Und was dem einen die Spritze ist, sind dem anderen die Blutegel. Beide Sachen sind auf den ersten Blick zwar nicht angenehm und schön, aber dafür oft sehr hilfreich. Vor allem die Behandlung mit Blutegeln ist schon sehr alt - viel älter als jede Spritze. Und die Therapien mit Blutegeln können zudem bei vielerlei Beschwerden Linderung verschaffen.AnwendungsgebieteBlutegel werden in der alternativen Medizin bei einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt. Bewährt hat sich die Therapie mit Blutegeln zum Beispiel bei chronischen Venenleiden, wie zum Beispiel Thrombose oder Krampfadern. Aber bei anderen Beschwerden hat sich die Behandlung mit Blutegeln häufig als hilfreich erwiesen. Dazu zählen unter anderem Störungen bei der Wundheilung, Menstruationsstörungen, Arthrose, bei lokalen Infektionen, Gürtelrose, Brustdrüsenentzündungen oder Furunkeln.Was passiert bei der Therapie?Zunächst einmal sollte erwähnt werden, dass die Blutegel für die Therapien am Menschen extra gezüchtet werden und nicht aus einem Teich oder ähnlichem gefischt werden. Außerdem wird jeder Blutegel nur einmal verwendet. Die Blutegel werden zur Behandlung auf die entsprechenden Stellen auf die Haut aufgesetzt. Die Egel machen dann zunächst die Haut weich und die Poren weit. Dafür geben sie ein bestimmtes Sekret auf die Haut ab. Dann beginnen die Egel sich mit ihren spitzen Zähnen durch die Haut zu bohren. Währenddessen geben sie ihren Speichel in die Wunde und nehmen dann das Blut auf. Die Egel benötigen etwa eine bis anderthalb Stunden, um sich komplett voll zu saugen. Danach fallen sie von alleine von der Haut ab. Die Substanzen aus dem Speichel der Blutegel wirken unter anderem entzündungshemmend und gerinnungshemmend.Die Kosten für eine Blutegel-Therapie müssen die Patienten in der Regel selber tragen. Die Höhe der Kosten kann sich, je nach Anzahl der eingesetzten Tiere, auf bis zu 200 Euro pro Sitzung belaufen.