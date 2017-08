HALSSCHMERZEN

Heiserkeit schonen Sie ihre Stimme

Heiserkeit kann viele Ursachen haben. Einige davon sind harmlos und andere müssen auf alle Fälle ärztlich behandelt werden. Wie hält man aber auseinander, ob der Gang zum Arzt notwendig ist oder nicht?Meist wird Heiserkeit durch einen Infekt ausgelöst. Dann kennt man die Ursache genau, da noch andere Symptome hinzukommen, wie Schnupfen, Husten und Halsschmerzen. Doch auch bei anderen Ursachen weiß man, wieso die Stimme kratzt und der Hals sich rau anfühlt. Wer viel singt oder sprechen muss, kann schnell mal in den Ruhephasen an Heiserkeit leiden. Dann muss die Stimme geschont einige Tage geschont werden und die Heiserkeit verschwindet von selbst wieder. Flüstern hilft übrigens nicht, es strengt die Stimmbänder nur noch mehr an.Nichtraucher leiden oftmals nach einer Party oder nach dem Besuch eines öffentlichen Lokals an Heiserkeit, da sie den Rauch nicht gewohnt sind. Raucher sollten hingegen etwas vorsichtiger sein. Kommt es beim Raucher zur Heiserkeit, kann ein Tumor oder die Schilddrüse verantwortlich sein.Bei kleinen Kindern und Babys sollte der Gang zum Arzt nicht lange hinausgezögert werden. Krupphusten oder Pseudokrupp kann die Ursache für die Heiserkeit sein und müssen abgeklärt werden.Wer an Heiserkeit leidet, sollte die Stimme auf alle Fälle schonen. Raucher sollten die Zigaretten erst einmal weglassen, bis die Heiserkeit wieder verschwunden ist. Der Rauch schädigt die Stimmbänder zusätzlich. Heiße Getränke wie Tees oder Milch mit Honig helfen den Stimmbändern bei der Regeneration. Dampfbäder und Raumluftbefeuchter können im Winter helfen, wenn die Heiserkeit von der Heizungsluft herrührt. Und auch Gurgellösungen mit einer Kochsalzlösung helfen, den Rachenraum zu befeuchten. Nicht jeder verträgt allerdings diese Prozedur. Wer es lieber süß mag, der lutscht Hustenbonbons mit Salbei und Honig.Sollte die Heiserkeit längere Zeit anhalten, dann ist es ratsam, die Ursache noch einmal mit einem Arzt zu klären.