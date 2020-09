GESUNDHEITS-CHECK-UP

Heilsamer Garten - wenn sich die Seele entspannt

Es riecht betörend nach Blumen und Gras, kleinere und größere Tiere lassen beruhigende Töne verlauten und das Gefühl von Erde in den Händen vermittelt einen Zustand des Ursprünglichen und der Naturverbundenheit. Der Garten als heilsamer Rückzugsort aus einem technisierten und lauten Alltag, ist für viele Menschen ein wahres Therapeutikum und bewirkt auch im Sinne der Heilung oder Prävention zahlreicher Erkrankungen positive Effekte.Schon seit längerem wissen die Mediziner und Forscher, dass ein Garten mit seinen vielfältigen Möglichkeiten, dem Menschen in Heilprozessen eine Unterstützung bieten kann. Neben der Tatsache, dass sich eine gestresste Seele aufgrund der natürlichen Gegebenheiten weitaus besser entspannen kann als es geschlossene Räume ermöglichen, lässt sich mit verschiedenen Tätigkeiten gleichzeitig auch für eine körperliche Verbesserung der Motorik oder Heilung unterschiedlicher Beschwerden sorgen.So weiß man heute aufgrund verschiedener wissenschaftlicher Forschungen sowie praxisnaher Erfahrungen, dass das Zerkrümeln von Erde eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit, beispielsweise aufgrund arthritisgeplagter Hände, eine Verbesserung des Zustandes erzielen kann. Auch Kinder mit grob- und feinmotorischen Störungen wird durch ein Toben und Spielen im Garten oder ein Gärtnern ein natürliches Mittel an die Hand gegeben, um für einen Ausgleich vorhandener Defizite zu sorgen. Zudem werden nicht nur kindliche, brachliegende Muskeln auf eine leichte und unbeschwerte Art und Weise trainiert, sondern auch bei Menschen mit einer Demenz, deren Drang nach draußen oder das Abmildern einer innere Unruhe, sinnvoll unterstützt.Viele Kliniken machen sich in ihren Therapien inzwischen die heilsamen Kräfte des Gartens zu Nutze und setzen die Aufenthalte in der Natur für therapeutische, wirksame Zwecke ein. Noch ist die sogenannte Gartentherapie ein junger Zweig der Behandlungsmöglichkeiten, allerdings lässt sich bereits heute aufzeigen, dass die Natur tatsächlich ein wirksames Mittel auf dem Weg einer Heilung oder auch im Sinne einer Prävention sein kann. Letzteres lässt sich natürlich auch außerhalb einer Klinik erzielen, so etwa, wenn man als Erwachsener oder als Kind die Möglichkeit wahrnimmt und sich möglichst oft in einem Garten oder Park aufhält. Dass hierbei der Spaß und das Wahrnehmen der verschiedenen sinnreichen Eindrücke im Vordergrund der Aktivitäten stehen sollten, findet an dieser Stelle eine abschließende Erwähnung, die allerdings für den Erfolg der Gartentherapie ein entscheidender Faktor darstellt.