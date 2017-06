Hautkrebsvorsorge - So wird sie durchgeführt

Aufgrund der zunehmenden Sonnenstärke, wird immer häufiger Hautkrebs diagnostiziert werden. Regelmäßige Hautkrebsvorsorgen, die von den Krankenkassen in der Regel ab einem Alter von 35 Jahren in einem Zeitraum von zwei Jahren bezahlt werden, stellen eine sinnvolle Prävention dar. Sinnvoll deshalb, da bei einem rechtzeitigen Erkennen einer bösartigen Hautveränderung die Heilungschancen sehr hoch stehen.Als vorsorgebedachter Mensch, stellt sich allerdings häufig die Frage, wie eine gute Hautkrebsvorsorge aussieht und vor allem auch wie diese durchgeführt wird. Besonders die Durchführung der Vorsorge unterliegt gewissen Schwankungen, die sowohl die Untersuchung selbst als auch bestimmte Zuzahlungen betreffen. Letztere werden oftmals sehr unterschiedlich in den Hautarztpraxen gehandhabt, denn die Krankenkassen übernehmen lediglich eine Hautkrebsvorsorge, die mit bloßem Auge zur Anwendung gelangt. Verbraucherschützer kritisieren dieses Vorgehen bereits seit längerer Zeit, doch nach wie vor heißt es für einen Patienten selbst in die Tasche zu greifen, wenn eine der anderen Untersuchungsmethoden zum Einsatz gelangen soll.Hierunter fallen Untersuchungen, die sich eines Auflichtmikroskops bedienen, mit dessen Hilfe mögliche Pigmentauffälligkeiten besser erkennen lassen als nur mit dem bloßen Auge. Für Menschen mit einem erhöhten Hautkrebsrisiko, so beispielsweise bei bereits vorhandenen Hautkrebsfällen in der Verwandtschaft oder bei mehr als fünfzig Leberflecken, kann eine Diagnose mit der so genannten Videodermatoskopie sinnvoller sein, da hierbei deutlich besserer Ergebnisse erzielt werden können. Grundsätzlich dauert ein Haut-Screening knapp 15 Minuten und beinhaltet die Untersuchung der Haut von Kopf bis Fuß, wobei ein besonderes Augenmerk auf vorhandene Pigment- und Leberflecken gelegt wird.Allerdings werden Patienten für diese Untersuchungen privat zur Kasse gebeten, wobei man durchaus darauf hinweisen muss, dass selbst Zusatzkosten von bis zu 60 Euro eine Investition sind, die das eigene Leben schützen kann. Hier am falschen Ort zu sparen, kann gerade bei sehr hellhäutigen Menschen oder denjenigen die eben familiäre Hautkrebsfälle zu verzeichnen haben, das persönliche Risiko einer Hautkrebserkrankung ansteigen lassen. Ein Risiko, das sich bei regelmäßigen Eigenuntersuchungen ebenso eingrenzen lässt als eben auch durch die Untersuchungen bei einem Facharzt.Quelle: Portal der Haut