AKUPUNKTMASSAGE

Hauchfeine Akupunktmassage nach Penzel

Wer im Bereich des Rückens Probleme und Schmerzen hat, weiß, dass die klassische Medizin allein nicht immer des "Pudels Kern" ist. In vielen Fällen wird viel zu voreilig operiert, oftmals ohne verbessernde Wirkung. Doch muss man sich deshalb einfach mit chronischen Schmerzen abfinden oder gibt es alternative Heilmethoden? - Es gibt sie und sie sind zudem ganz simpel.Die Akupunktmassage nach Penzel, eine schmerzlose Behandlung mittels eines kleinen Stäbchens, ist in puncto Rückenbeschwerden äußerst erfolgreich. Doch wie funktioniert diese Behandlung eigentlich genau?Diese Methode, die kurz auch APM genannt wird, beruht auf Jahrtausende altem chinesischem Wissen. Die Theorie besagt hier, dass jedes Objekt im Universum zwei gegensätzliche Pole hat, nämlich Yin und Yang. So gegensätzlich die beiden Punkte auch sind, so permanent stehen sie im Zusammenhang. Das ist ein universelles Gesetz.Willy Penzel, seines Zeichens Schiffsbauer in Bremen und Erforscher menschlicher Energieströme, heilte mit dieser Methode bereits gegen Ende des 2. Weltkrieges seine an Leberzirrhose erkrankte Braut. Ihm ist es auch maßgeblich zu verdanken, dass die Vorgänge von Yin und Yang der westlichen Denkweise verständlich gemacht werden konnten. Man greift hierbei nämlich nicht in den biochemischen Haushalt des Patienten ein, sondern setzt auf Energetik oder Lebensenergie. Ist sie blockiert, entstehen Krankheiten.Der APM-Therapeut bringt die Energie wieder zum Fließen, indem er mit einem Massagestäbchen die Meridiane auf der Haut nachzieht. Hierbei kann es anfänglich sogar zu heftigen Reaktionen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schüttelfrost kommen. Diese Symptome verschwinden nach kurzer Zeit wieder und sollten keinesfalls mit Medikamenten behandelt werden. Wenn sich der Körper nach ein paar Sitzungen an die energetische Behandlung gewöhnt hat, beginnt der Heilungsprozess.Die Akupunktmassage hat sich bei Wirbelsäulen- und Gelenkbeschwerden, rheumatischen Erkrankungen, Migräne, Neuralgien, Durchblutungsstörungen, Neurodermitis und Heuschnupfen bewährt. Sie stellt eine wirkungsvolle Ergänzung zur Schulmedizin dar, für die die Krankenkasse aus unerklärlichen Gründen leider nicht zahlt.Schade eigentlich, dass man wirklich hilfreiche Behandlungen immer aus eigener Tasche bezahlen muss ? "liebe Krankenversicherung, wozu haben wir dich eigentlich?"