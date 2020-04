Habituation - die Gewöhnung

Bei Personen, die ständig dem gleichen Reiz ausgesetzt werden, der sich mit der Zeit als unbedeutend und folgenlos erweist, findet mit der Zeit eine Gewöhnung statt, so dass der Reiz ignoriert wird. Diesen Vorgang nennt man in der Verhaltensbiologie Habituation. Der Begriff wurde im Jahre 1944 von dem britischen Zoologen und Verhaltensforscher William Thorpe eingeführt; er definierte Habituation als einen Lernprozess des zentralen Nervensystems, bei dem die Reaktionen auf Störreize abnehmen, welche über einen längeren Zeitraum andauern, aber keine unvorteilhaften Auswirkungen haben. Dadurch, dass die Reize aus der Wahrnehmung ausgeblendet werden, bleiben dem Körper überflüssige Reaktionen erspart.Schon vor Thorpes Zeit wurde das Phänomen beim Menschen nachgewiesen. Der Berliner Kinderarzt Albrecht Pieper beobachtete im Jahr 1925, dass die Töne einer Spielzeugtrompete bei Säuglingen zu Reaktionen in Form von verschiedenen Bewegungen führten. Im Rahmen von Untersuchungen konnte er nachweisen, dass Ungeborene bereits im Mutterleib mit Strampeln auf die Töne reagierten. Die Reaktionen nahmen jedoch immer mehr ab, je häufiger die Töne erklangen. Es erfolgte also bereits im Mutterleib eine Gewöhnung, die dazu führte, dass mit der Zeit keine Reaktion mehr darauf erfolgte. Ähnliche Beobachtungen wurden bei Säuglingen mit Gerüchen und visuellen Reizen gemacht.Die Habituation ist nicht mit einer Ermüdung der Sinne zu verwechseln. Dies zeigt ein Beispiel, das die meisten von uns sicher schon einmal in ähnlicher Weise erfahren haben. Wer an seinem Wohnort oder Arbeitsplatz dauerhaft einer bestimmten Geräuschkulisse ausgesetzt ist, gewöhnt sich mit der Zeit daran. Auch, wenn man in eine neue Wohnung in der Nähe einer vielbefahrenen Straße zieht, gewöhnt man sich an den Lärm, der einen in der ersten Zeit am Einschlafen hindert. Verbringt man seinen Urlaub dann an einem vollkommen stillen Ort, wird einem das Einschlafen dort zunächst schwerfallen, weil man an die hohe Lautstärke gewöhnt ist. Ein anderes Beispiel ist der Brillenträger, der seine Brille sucht, obwohl er sie auf der Nase trägt: Das Gefühl auf der Nase, das man anfänglich als sehr störend empfand, wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen.