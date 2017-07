Granatapfelpräparate unterstützen Zellstruktur

Der Granatapfel, auch Grenadine genannt, gehört zu den Weiderichgewächsen. Seine Heimat ist in Mittel- und Westasien, er wird aber auch im Mittelmeerraum angebaut. Der lateinische Name Punica granatum kommt von der Farbe der Früchte und Blüten, da diese kräftig rot sind. Der Granatapfel sieht ähnlich wie ein Apfel aus, ist anfangs grün, bevor er später seine charakteristische Farbe bekommt. In der etwa 10 cm großen Frucht sind Kammern, in denen sich um die 400 einzelnen Kerne befinden. Diese sind von einem Samenmantel umgeben, der blassrosa bis Tiefrot sein kann. Da die Frucht nicht nachreift, findet man immer reife Granatäpfel in den Märkten.Schon seit einigen Hundert Jahren ist die positive Wirkung des Granatapfels auf den Körper bekannt. Bis ins Mittelalter galten Rinde, gekochte Schalen der Frucht und Wurzeln als Mittel gegen Bandwürmer. Wissenschaftliche Studien belegen, dass der Granatapfel zur Behandlung bei Problemen mit dem Herz-Kreislaufsystem hilft. Ebenfalls wirkt er unterstützend bei der Behandlung von Arthritis und Krebs. Im Granatapfel sind mehr Polyphenole enthalten als in Blaubeeren oder Rotwein. Eine Studie, die im Jahr 2008 durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass sich die Einnahme von Granatapfelpräparaten positiv auf die Zellstruktur bei Prostatakrebs auswirkt.Um in den Genuss der heilenden Wirkung zu kommen, isst man einfach die Frucht. Durch die vielen Samen, die im Granatapfel enthalten sind, ist er etwas schwierig zu essen. Wer die Kerne nicht mitessen möchte, kann sich im Fachhandel einen Sirup besorgen. Dieser ist unter dem Namen Grenadine erhältlich. Besser als gekaufter Saft ist natürlich selbst gemachter Sirup. Dazu drückt man die Samenmäntel durch ein Sieb. Es bleiben nur die Samen und die Häute übrig. Besonders gut bei der Unterstützung der Krebsbehandlung ist ein fermentierter Saft aus dem Granatapfel. Meistens wird er unter der Bezeichnung Granatapfel Elixier verkauft. Wer den Geschmack der Frucht nicht mag, der kann auch auf Granatapfelextrakt in Kapselform zurückgreifen.