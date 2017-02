Ginsengwurzel - Chinas Heilmittel

In der Medizin wird Ginseng als Mittel zur Stärkung und Kräftigung verabreicht. Ebenso hilft der Extrakt der Wurzel, um die Konzentration und Leistung zu steigern. Ginseng ist ein Anti-Aging Mittel, da er vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt. Altersbedingte Krankheiten werden durch die Einnahme von Ginseng positiv beeinflusst. Alzheimerpatienten profitieren besonders von Ginseng, da er die kognitiven Fähigkeiten verbessert. Die Elastizität der Blutgefäße wird verbessert, dadurch wird der Arterienverkalkung, wie sie im fortgeschrittenen Lebensalter oft auftritt, vorgebeugt. Enzyme regen den Fettstoffwechsel an, dadurch wird weniger Fett an den Gefäßwänden abgelagert.Es ist ein langwieriger Prozess, von der Anzucht bis zur Ernte. Ein Samenkorn der Ginsengpflanze braucht 2 Jahre, um zu keimen. Die Wurzeln werden nach etwa 4 Jahren geerntet, die wirkungsvollsten Wurzeln erhält man von Pflanzen, die mindestens 6 Jahre alt sind. Der Anbau ist arbeitsintensiv, ein koreanisches Sprichwort sagt, der Ginseng möchte ständig die Schritte des Bauern hören. Zu Beginn der 1980er Jahre begann der Ginsenganbau in Deutschland, wo es gelang, koreanischen Ginseng zu züchten. Man unterscheidet 2 verschiedene Arten von Ginseng, den weißen und den roten. Den weißen Ginseng enthält man dadurch, dass die Wurzeln nach der Ernte erst geschält, dann gebleicht und zum Schluss getrocknet werden. Roter Ginseng hingegen wird nur mit Wasserdampf behandelt, bevor er getrocknet wird.Ginseng ist eine krautige Pflanze, die hauptsächlich in Korea, China und Sibirien vorkommt. Sie kann zwischen 30 und 60 cm hoch werden. Seine Wurzel wird schon seit Jahrtausenden als Heilmittel in China und auch Korea verwendet. Erstmals erwähnt wurde die Ginsengwurzel ca. 40 v. Chr. Sie gilt in den asiatischen Ländern als Sinnbild für langes Leben und Gesundheit. Früher durfte die Wurzel nur von Adeligen verwendet werden, sie war sogar wertvoller als Gold. Ginseng bedeutet Menschenwurzel. Im 17. Jahrhundert kam die Ginsengpflanze nach Europa, von der Schulmedizin wurde sie im 20. Jahrhundert als Heilpflanze anerkannt.