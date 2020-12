GESUNDHEIT

Gibt es eine Urin-Therapie?

Der menschliche Urin gilt als einer der wichtigsten Indikatoren, wenn es darum geht festzustellen, ob ein Mensch gesund oder auch krank ist und sei es im Verborgenen. Und der Urin steht ständig im Kreuzfeuer der Debatten zwischen Schulmedizinern und den alternativen Heilkundigen. Während die einen behaupten es sei lediglich flüssiger Abfall des Körpers, sagen die anderen er kann in Form einer Eigenurin-Therapie verschiedenen Erkrankungen lindern oder auch heilen. Recht haben beide Seiten der Debattierenden, denn der Urin kann viel und ganz besonders in Sachen Diagnostik.Der Urin selbst ist bei der Ausscheidung über die Harnwege ein Konzentrat, das aus einer täglichen Gesamtmenge von etwa 200 Litern Flüssigkeit auf eine Menge von bis zu 1,5l gebildet wird. Filtriert aus dem Blut, verbleiben im eigentlichen Urin nur noch Wasser, Salze und Eiweiße. Letztere erweisen sich gerade in der Diagnostik von Erkrankungen als wichtige Hinweise, um welche Störung oder Erkrankung es sich im Körper gerade handelt. So lässt sich nicht nur anhand der Urinfarbe, die bei einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr und keinem Vorhandensein einer Erkrankung als klar zu erkennen ist, sondern auch und gerade an den zahlreichen Resten der Eiweiße eine Krankheit diagnostizieren. Nierenerkrankungen, Diabetes, Entzündungen oder eine Schwangerschaft, der Urin ist ein entscheidender Helfer bei der Aufklärung von unterschiedlichen Vorgängen und Beschwerden im Organismus.Vielfältige Medikamente und Salben werden inzwischen mit den Bestandteilen des menschlichen Urins hergestellt, die überwiegend im Bereich der Haut zum Einsatz kommen. Auch reine Eigenurin-Therapien, die mitunter das Trinken des eigenen Urins beinhalten, sind besonders in der alternativen Heilkunde eine Form der Behandlung. Allerdings ist gerade das Trinken des Urins nicht ganz ohne Gefahren, denn nur in der Blase selbst ist dieser keimfrei und bei einem Zuviel wird der Körper mit den enthaltenen Giftstoffen regelrecht krank gemacht. Denn schlussendlich ist der Urin nichts anderes als das Überbleibsel der gefilterten Nährstoffe, die über die Nieren bis zu der Blase weitergeleitet werden, um dann eben zur Ausscheidung zu kommen. Auch und besonders selbst dann, wenn er sich unter medizinischen und wissenschaftlichen Zwecken als ein Indikator bei der Spurensuche der Erkrankungen zeigt.Quelle: Miomedi