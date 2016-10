Gesundes Wohnen

Die meiste Zeit des Tages hält man sich in geschlossenen Räumen auf. In den eigenen vier Wänden erholt man sich auch, findet seine Ruhe und tankt Kraft. In Büros muss man die notwendige Konzentration haben, um die Arbeiten durchführen zu können. Schlechtes Raumklima beeinflusst den Körper. Um das Klima in den Räumen so zu gestalten, dass man sich auch wohlfühlt, sind einige Dinge zu beachten. Rauchen in geschlossenen Räumen macht schlechte Luft. Der Rauch setzt sich in Textilien, wie Sofas oder Teppichen ab und ist kaum mehr wegzubringen. Daher sollte man außerhalb des Hauses rauchen.Bodenbeläge, Tapeten oder Wandfarben können krankmachen, wenn sie Lösungsmittel enthalten. Die häufigsten Symptome sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Konzentrationsschwäche. Atmet man diese Dämpfe über einen längerfristigen Zeitraum ein, können Atemwegserkrankungen und Allergien dazukommen. Schon bei der Wahl der Produkte sollte darauf geachtet werden, dass sie keine schädlichen Lösungsmittel enthalten, die später ungesunde Dämpfe in den Wohnbereich abgeben können. Das Problem Schimmel ist in vielen Häusern und Wohnungen ein Thema. Spezielle Farbe oder Mittel, die Schimmel entfernen können, sind nicht gut für die Gesundheit. Am besten ist es, wenn man die betroffenen Stellen mit reinem Alkohol behandelt.Die Luftfeuchtigkeit ist dann ideal, wenn sie zwischen 30 und 50 Prozent liegt. Gutes und richtiges Lüften sind notwendig, um die schlechten Gerüche und chemische Stoffe, die sich ansammeln aus dem Raum zu bekommen. Es sollte mindestens 3-mal täglich gelüftet werden. Im Sommer kann man öfter Lüften, während der Heizperiode sind es 3 mal 5 bis 10 Minuten. Dabei werden die Fenster ganz geöffnet, um die Luft zirkulieren zu lassen. Ein absolutes Tabu sind gekippte Fenster im Winter. Dadurch wird der Schimmelbefall gefördert. Die ideale Raumtemperatur liegt bei ca. 20 Grad, wobei es im Schlafzimmer etwas kühler sein kann. Mit diesen Tipps ist der erste Schritt zum gesunden Wohnen gemacht.