FIT

Gesund und fit über den Jahreswechsel

Die Weihnachtszeit macht so vieles aus, Kerzenlicht, ein schönes Familienfest aber auch ein gutes und reichliches Essen gehört dazu. Doch leider verträgt man gerade das viele Essen zur Weihnachtszeit so schlecht. Häufig kommt es zu Verdauungsproblemen und zu einem zwickenden und zwackenden Magen. Dock kann man diesen Problemen auch vorbeugend begegnen. Hier ein paar kleine Tipps, mit denen man gut über die Feiertage kommt.Häufig schlägt vielen die stressige Vorweihnachtszeit auf den Magen. Hinzu kommt dann auch noch das fettige und reichliche Essen der Festtage. Da kann dann schon mal die Verdauung streiken. Völlegefühl und Druck in der Magengegend sind dann schon mal die Folge. Hier kann jedoch ein Kräuter- oder Fencheltee schnelle Linderung bringen. Ebenso hilfreich ist ein ausgiebiger Spaziergang. Die Verdauung wird durch die Bewegung angeregt. Doch kann man auch schon während des Essens etwas tun. Wer die Nahrung ordentlich durchkaut und auf sein Sättigungsgefühl achtet, dem bleibt ebenfalls vieles erspart.Wer hingegen gerne unter Blähungen leidet, sollte in jedem Falle Gärstoffe zu sich nehmen, denn die binden. Gleich, welche Ursache für die Blähungen verantwortlich ist, sie sind äußerst unangenehm und können auch sehr schmerzhaft sein. Hierbei können jedoch Gewürze wie Ingwer, Fenchel, Kümmel aber auch Kardamom vorbeugen. Zwischendurch sollte man anstelle von Kuchen und Plätzchen lieber mal einen Apel zu sich nehmen. Das in dem Apel enthaltene Pektin bindet die Gär- bzw. Giftstoffe im Darm.Ebenso kommt es an den Festtagen gerne zu Sodbrennen. Dies ist aber auch nur die Folge von zu vielem süßen und fettem Essen. Aber auch ein erhöhter Nikotin- und Alkoholkonsum können den Magen ganz schnell sauer werden lassen. Sind die Beschwerden dann da, können Heilerdekapseln Linderung bringen. Stärkere Beschwerden hingegen sollen mit Präparaten aus der Apotheke behandelt werden. Wer also gerne unter Sodbrennen leidet, sollte zu den Festtagen seine Hausapotheke überprüfen. Bei Sodbrennen sind dann unbedingt Präparate mit Hydrotalcit oder Aluminiumoxid zu empfehlen.