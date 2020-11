GRüNER TEE

Geschmackvoller Grüner Tee zur Darmkrebsvorsorge

Grüne Tee-Extrakte galten in der Naturheilkunde schon von jeher als gesundheitsfördernde Heilmittel. In neuerer Zeit wurden zum Thema "Grüner Tee" nun verschiedene Langzeitstudien gestartet, die die Wirksamkeit dieses Tees zur Vorbeugung vor Darmkrebs beweisen sollen.Erschreckend ist nämlich, dass jährlich etwa 70.000 Menschen an diesem gefährlichen Tumor erkranken und Darmkrebs damit zur häufigsten Todesursache in Deutschland gehört. Nun erforschen sowohl Heilpraktiker als auch Mediziner die Wirkung und die Heilkraft des Grünen Tees, dessen positive Kraft in Fernost schon längst bekannt ist.Ein erstes Risiko für Darmkrebs sind Polypen im Darm. Hier treten besonders ab 50 häufige Risiken auf, die nur bei Früherkennung ausreichende Heilungschancen bieten. Auf der Suche nach geeigneten Wirkstoffen gegen diese tückische Erkrankung stießen die Mediziner nun auf den Grünen Tee und sein Pflanzenhormon Epigallocatechin-3-gallat, das die Entstehung bösartiger Tumore hemmen kann. Gegenüber so manch anderem Präparat sind beim Grünen Tee keine Nebenwirkungen zu erwarten und das ist zur Vorbeugung besonders wichtig, denn gesunde Menschen sollten sich keinem Risiko aussetzen müssen, nur weil sie sich vor dieser gefährlichen Krankheit schützen wollen.Grüner Tee wird in China bereits seit mehreren Tausend Jahren angebaut und ist in diesem Land ein Nationalgetränk. Auch in China und Japan haben Studien in der Vergangenheit bewiesen, dass beispielsweise fünf Tassen Grüner Tee am Tag vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen. Regelmäßiger Teegenuss senkt, laut dieser Studie ebenfalls das Risiko an Krebs und Osteoporose zu erkranken. Dennoch - bei allen Forschungen stellen Experten immer wieder das Gleiche fest: Es ist unser Lebensstil, der uns krankmacht! Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung sowie die Vermeidung von Hektik und Stress sind gesundheitsfördernd. Hierzu gehört auch, mit Ruhe täglich seinen Grünen Tee zu genießen und damit einen wichtigen Beitrag zur Krebsvorsorge zu leisten. Wer etwas gegen Darmkrebs tut, bevor er entsteht, geht leidvollen Zeiten aus dem Weg und das auch noch kostengünstig und sehr einfach.