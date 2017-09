Gentests - das Für und Wider

Die Diskussion über Gentests erhitzt von Zeit zu Zeit immer mal wieder die Gemüter. Es wird viel darüber diskutiert, dass die Ergebnisse von solchen Erbgut-Untersuchungen, wenn sie in die falschen Hände geraten, unter Umständen missbraucht werden könnten. Doch Gentests bergen auch die Chance zur frühzeitigen Erkennung bestimmter Krankheitsrisiken und können dabei helfen, Leben zu retten.Vor allem, wenn es um Krebserkrankungen geht, kann ein Gentest Aufschluss darüber geben, ob das Risiko für den Ausbruch der Krankheit erhöht ist oder nicht. Zahlreiche Frauen wissen nicht, dass sie ein Krebsgen in sich tragen. Nach langjährigen Studien gehen Wissenschaftler davon aus, dass die Veranlagung zum Ausbruch der Krankheit weiter vererbt wird. Tatsächlich bekommt ein großer Teil der Frauen, in deren Familie Krebsfälle auftraten, ebenfalls Krebs. Ob eine Gefährdung besteht oder nicht, kann durch einen Gentest herausgefunden werden. Für den Fall, dass eine besondere Gefährdung vorliegt, besteht die Möglichkeit, die Eierstöcke oder auch die Brustdrüsen vorsorglich entfernen zu lassen, um die Gefahr für den Ausbruch der Krankheit zu minimieren. Bei Frauen, die sich einem Gentest unterzogen und die sich anschließend zu einer Operation entschlossen haben, sank die Todesrate beim Eierstockkrebs, der nicht leicht zu diagnostizieren ist, von drei auf unter ein Prozent. Ein Gentest, der einen verhältnismäßig geringen Aufwand verursacht, kann in solchen Fällen lebensrettend sein.Ein anderes Anwendungsbeispiel für Gentests ist bei uns noch nicht üblich, in den USA aber schon. Viele amerikanische Versicherungen verlangen einen Gentest von Menschen, die eine Lebensversicherung bei ihnen abschließen wollen, um diejenigen Bewerber ausschließen zu können, bei denen eine Veranlagung zu genetisch bedingten Krankheiten besteht. Bei uns gibt es ähnliche Bestrebungen, auch wenn die Politik sich noch dagegen stellt, solche Tests zu erlauben. Moralisch gesehen, kommt eine solche Praxis einer genetischen Diskriminierung gleich, auf der anderen Seite argumentieren die Versicherungen mit dem Wohl der Allgemeinheit.