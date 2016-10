Gelenkerkrankung - Regeneration der Knorpelmasse

Arthrose ist eine Erkrankung der Knorpel in den Gelenken. Meistens sind ältere Personen davon betroffen, es gibt jedoch auch Faktoren, die die Krankheit bereits bei jüngeren Menschen auslösen. Arthrose kann erblich bedingt sein, der Lebensstil kann auch Einfluss auf die Erkrankung nehmen. Eine ungesunde Ernährung spielt dabei ebenso eine Rolle wie Übergewicht. Durch das erhöhte Gewicht werden die Gelenke mehr belastet, der Gelenkverschleiß schreitet schneller voran. Durch den Fettabbau werden auch die Faktoren, die eine Entzündung hervorrufen können, reduziert.Patienten, die an Arthrose erkrankt sind, sollten unbedingt vitaminreiche Kost, wie Obst, Gemüse, Salate und Kartoffeln zu sich nehmen. Statt herkömmlichen Reis greift man am besten zu Naturreis. Dinkel soll ebenfalls auf dem Speiseplan stehen. Fische enthalten gesunde Fette. Dabei sollte man jedoch auf Kaltwasserfische zurückgreifen. Das sind unter anderem Tintenfisch, Kabeljau, Heilbutt, Forelle oder Austern. Die Inhaltsstoffe von Hirse tragen zur Regeneration der Knorpelmasse bei. Beim Kochen soll man kalt gepresste Öle, wie Walnusöl, Rapsöl, Distelöl, Sesamöl oder Olivenöl verwenden. Auch die Wahl der Gewürze und Kräuter hat einen Einfluss auf die Symptome bei Arthrose. Entzündungshemmend wirken Petersilie, Dill, Anis, Oregano, Rosmarin, Majoran, Ingwer und Kerbel. Am besten ist es, wenn man die Gewürze immer griffbereit hat. Dazu pflanzt man sie entweder im Garten, am Balkon oder auf der Fensterbank.Wer gerne Kakao trinkt, kann das ohne Bedenken tun. Verfeinert werden kann das Getränk mit Honig, Chilipulver oder Zimt. Im Honig sind entzündungshemmende Wirkstoffe enthalten. Zwei Mal pro Woche sollte man Fisch essen. Die Fischgerichte kann man mit Kräutern würzen, sie schmecken dadurch noch besser und man tut dem Körper Gutes. Auf ein gutes Stück Fleisch vom Schwein müssen Arthrosepatienten verzichten. Tierische Fette sollten generell vermieden werden. In geringen Mengen dürfen Süßigkeiten, Wurst, Spargel, Tomaten und Erdbeeren verzehrt werden. Kaffee, Rotwein, Zitrusfrüchte und gehärtete Fette, dazu gehören Margarine und Butter haben auf dem Speiseplan eines an Arthrose erkrankten Menschen nichts verloren.