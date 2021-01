Geisterfahrer - Dramen auf der Autobahn

Es vergeht kaum ein Tag, an dem man im Verkehrsfunk nicht vor Geisterfahrern gewarnt wird. Mit viel Glück kommt es zu keinen Unfall, passiert es jedoch trotzdem, sind die Folgen verheerend. Auf Autobahnen wird eine schnellere Geschwindigkeit gefahren, mit Gegenverkehr rechnet man nicht. Viele Unschuldige mussten durch Geisterfahrer schon ihr Leben lassen. Doch warum passieren so viele Unfälle, die durch Geisterfahrer verursacht werden? An der schlechten Beschilderung kann es nicht liegen, denn die Autobahnauffahrten sind dahin gehend gut gekennzeichnet und mit großen Schildern wird ein potenzieller Geisterfahrer auf seinen Fehler aufmerksam gemacht.Verkehrspsychologen gehen davon aus, dass es häufig Selbstmörder sind, die durch eine Geisterfahrt ihrem Leben ein Ende setzen möchten. Das ruft auch, so sagen die Experten, Nachahmer auf. Von den Fachleuten wird das Werther Effekt genannt. Der Begriff stammt aus dem Werk von Goethe, die Leiden des jungen Werther, das 1744 veröffentlicht wurde. In diesem Roman erzählt der Held auf romantische Weise über seinen Freitod. Danach stieg die Selbstmordrate dramatisch an. Wenige Stunden nach dem Unfall auf der A 5 bei Offenburg, bei dem ein betrunkener Geisterfahrer 6 Personen tötete, raste ein Autofahrer, ebenfalls als Geisterfahrer, in ein Familienauto. Die Insassen, sowie der Geisterfahrer überlebten.Nur wenige Tage nach dem Horrorcrash wollte sich eine Frau bei München auf diese Weise das Leben nehmen. Sie wurde wegen 4-facher versuchter Tötung angeklagt. Psychologen meinen, dass auch diese Frau dem Werther Effekt gefolgt ist. Es ist erwiesen, dass innerhalb von 10 Tagen, nachdem ein Selbstmord bekannt geworden ist, es vermehrt zu Suiziden kommt. Das Muster ist gleich, wie bei den vorangegangenen Selbstmorden, nämlich eine Geisterfahrt. Eine Studie, die an der Universität in Würzburg durchgeführt wurde, belegt, dass der Hintergrund vieler Verkehrsunfälle ein Selbstmord oder Selbstmordversuch ist, das jedoch lässt sich im Nachhinein nur schwer beweisen.