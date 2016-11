Gegen Angst ist ein Kraut gewachsen

Jeder weiß es, jeder hat seine ureigenen Erfahrungen damit: Die Zeiten sind unruhig, die Welt und mit ihr die Arbeitswelt verändert sich, vieles wird infrage gestellt und fast alles macht Angst. Angst gehört zum Leben dazu, aber das ist nicht nur negativ. Angst ist ein tief verwurzelter Instinkt, der uns vor Gefahren warnt, der uns vorsichtig macht und der uns hilft, in brenzligen Situationen wachsam und angemessen zu reagieren. So weit so gut. Wenn die Angst jedoch Überhand nimmt, wenn sie das gesamte Denken bestimmt und es unmöglich wird, abzuschalten, zu entspannen und in letzter Konsequenz nachts auch durchzuschlafen, dann liegt eine Störung vor, die nicht ignoriert werden darf. 15 bis 25 Prozent aller Deutschen, so eine Schätzung, machen mindestens einmal im Leben eine Phase durch, in der sie unter einer Angststörung leiden. Die Ursachen dafür sind vielfältig - und es gibt Hilfe.Wie intensiv die Angst ist und wo sie herkommt, das kann individuell sehr unterschiedlich sein. Manchmal liegt der Angst ein konkretes Ereignis zugrunde. Eine Entlassung kann eine solches Ereignis ein, verbunden mit den Existenzängsten, die sich aus einem Arbeitsplatzverlust meist ergeben. Der Tod eines nahestehenden Menschen oder die Trennung vom Partner sind ebenfalls bekannt dafür, dass sie lange Angstphasen auslösen können. Nicht zuletzt zählen auch ernste Krankheiten, die der Angstpatient selbst erleidet, unbedingt dazu. Es gibt aber daneben auch eine nicht zu unterschätzende Zahl von Betroffenen, bei denen allein die Befürchtung, dass ein ernstes Problem auftreten könnte, bereits zu Panik führt. Wenn dieser Zustand länger anhält, wenn er schließlich auf das gesamte Leben übergreift und sich die negativen Gedanken nicht mehr kontrollieren lassen, dann spricht man von einer generalisierten Angststörung. Spätestens dann ist es auch hohe Zeit, etwas dagegen zu unternehmen.Wer noch nie eine Angststörung erlebt hat, der mag sich denken, dass es doch ganz selbstverständlich sei, etwas gegen sie zu tun. Doch das ist es leider nicht und genau das macht eine Angststörung recht gefährlich. Betroffene haben lange das Gefühl, sie müssten mit der Angst allein fertig werden. Müssten sich zusammenreißen, vielleicht mal zur Abwechslung ein gutes Buch lesen oder ein Glas Wein trinken. Doch das wird nicht helfen. Da "Psychoprobleme" gesellschaftlich immer noch mit einem Stigma versehen sind, trauen sich Angstpatienten oft erst spät, manchmal zu spät, mit einem Familienmitglied oder einen engen Freund über das Problem zu reden. Dann liegt der Alltag meist schon in Scherben, die Nächte sind zur schlaflosen Ewigkeit geworden und die körperliche Gesundheit ist in Mitleidenschaft gezogen. Kopf- und Rückenschmerzen sind häufige Begleiterscheinungen einer Angststörung, dazu Beschwerden mit dem Verdauungstrakt und gar nicht so selten auch Schwindelanfälle.Spätestens jetzt muss geholfen werden. Sonst droht die Angststörung chronisch zu werden oder gar in eine depressive Verstimmung oder noch Schlimmeres zu münden. Wer rechtzeitig die Notbremse zieht, kann das jedoch vermeiden und sich mit einem neuen - nicht verschreibungspflichtigen! - Präparat sowie einigen anderen Maßnahmen selbst nachhaltig aus dem Sumpf aus Angst und Panik befreien.Was ist Angst? Wie fast alles, was im Körper abläuft, ist auch sie ein chemischer Prozess. Angst wird immer dann spürbar, wenn zu viele Kalziumionen auf eine Nervenzelle treffen. Sie schüttet dann vermehrt "panische" Botenstoffe aus und gibt sie an die nächste Zelle weiter. Bei dieser Informationsübertragung versagt irgendwann der Filter, der die Reize eigentlich regulieren müsste. Das ganze System gerät aus den Fugen, der Mensch wird von einer Angstwelle überflutet und kann sich irgendwann auch nicht mehr dagegen wehren.Szenenwechsel. Südfrankreich. Die Provence. Sommer. Hier macht man Ferien, hier blüht Lavendel. So viel und so guter Lavendel, dass die Duftstoffindustrie ganze Felder nur für sich bewirtschaftet und aberntet. Doch an den geschütztesten und besten Ecken der Haut-Provence gibt es einige Anbaugebiete, auf denen ein ganz spezieller Lavendel wächst. Die Rede ist vom schmalblättrigen Arzneilavendel (botanisch: Lavandula angustifolia); der hier beheimatet ist. Sein Öl wird erntefrisch und sehr schonend an Ort und Stelle gewonnen.Lavendel als Einschlafhilfe - ja, das hat man schon mal gehört. Schon die Großmutter hat uns zum Einschlafen das Kissen mit Lavendelwasser beträufelt.Wirkstoffe der Natur sind sanft und nachhaltig. Jetzt wird Arzneilavendel zur Behandlung bei Ängsten eingesetzt und das mit großem Erfolg.