Gedanken altern nicht

Das Buch "Gedanken altern nicht" wurde von Dr. Dr. Peter O. Schneider verfasst, der in Naturwissenschaften und Veterinärmedizin promoviert ist. Mit diesem Buch kann man sich auf eine interessante Reise zu sich selbst entführen lassen. Zahlreiche spannende Themen werden erläutert und selbst das Altern in Würde und mit viel Freude kann durch dieses Buch näher gebracht werden."Aude sapere"Zum Anfang des Buches stößt der Leser auf das Zitat des römischen Dichters Horatius: "Aude sapere", was soviel bedeutet wie "Wage es, dich deines Verstandes zu bedienen". Schon Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, nutzte dieses Zitat als Motto.Mit diesem Zitat will Dr. Dr. Schneider seinen Leser dazu animieren, sein Leben und die Verantwortung dafür in die eigene Hand zu nehmen. Außerdem wird der Kern des Buches somit auch auf die aktuelle Hirnforschung gerückt, die besagt, dass sich das menschliche Gehirn in erster Linie selbst dient.Der Autor geht gezielt auf den Inhalt und den Sinn des Lebens ein. Dabei greift er Erkenntnisse auf, die bereits seit Jahrtausenden bekannt sind. Aber auch moderne Erkenntnisse sind hier zu finden. Diese werden vom Autor beeindruckend mit den Forschungsergebnissen der modernen Naturwissenschaft gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung gibt dem Leser die Möglichkeit, selbst über die Ergebnisse eine Meinung zu entwickeln.Die NaturheilkundeIn seinem Buch geht Dr. Dr. Schneider genauer auf die Hintergründe der Naturheilkunde ein. Lebensvorgänge bei kranken Menschen und auch Tieren sollen durch die Naturheilkunde effektvoll und ohne zusätzlichen Schaden reguliert werden. Eine Regulierung ist jedoch nur möglich, wenn auch die Gesetzmäßigkeiten dieser Vorgänge in vollem Umfang bekannt sind. Ein Großteil dieses Wissens wird vom Autor in diesem Buch veranschaulicht und rekapituliert. Außerdem gibt der Autor Hinweise und untermauert diese mit Beispielen aus seiner eigenen Praxis.In Würde und mit Freude alternAuch das "gesunde Altern" ist ein wichtiges Thema im Buch "Gedanken altern nicht". Der Autor möchte mit dem letzten Kapital seines Buches erreichen, dass dieser Lebensabschnitt in vollem Bewusstsein sowie mit Freude und bester Gesundheit erlebt wird.