Gebärmuttermyome sind in aller Regel gutartig

Als Myom werden Wucherungen an oder innerhalb der Gebärmutter bezeichnet. Wenn der Frauenarzt diese Diagnose stellt, rechnen Frauen häufig mit dem Schlimmsten. In aller Regel handelt es sich dabei jedoch um gutartige Tumore. Es wird geschätzt, dass etwa 25 bis 30 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter davon betroffen sind.Myome entstehen, wenn einzelne Muskelzellen der Gebärmutter damit beginnen, unkontrolliert zu wuchern. Die Größe, welche die Geschwülste erreichen, kann dabei unterschiedlich sein: Während einige Tumore nicht größer werden als eine Erbse, wachsen manche zur Größe eines Handballs heran. Die Zellen der Myome besitzen übermäßig viele Rezeptoren für weibliche Geschlechtshormone, die für das Wachstum erforderlich sind. Myome treten nur bei geschlechtsreifen Frauen auf; sie entwickeln sich in der Pubertät und bilden sich nach den Wechseljahren zurück. Am häufigsten betroffen sind Frauen zwischen dem 35. und dem 50. Lebensjahr betroffen.Myome bleiben häufig lange unentdeckt, weil sie normalerweise keine Beschwerden auslösen. Bei ungünstiger Lage oder wenn sie sich stark ausdehnen, können Myome starke oder länger anhaltende Regelblutungen und Schmerzen während der Menstruation führen. Drück eine solche Geschwulst auf die Blase oder den Darm, kann es auch zu Beschwerden beim Wasserlassen oder bei der Darmentleerung kommen. In diesem Fall sollte allerdings von ärztlicher Seite eingegriffen werden. Studien geben Hinweise darauf, dass Myome bei Schwangeren eine Fehl- oder Frühgeburt begünstigen oder die Geburt behindern können, der erhöhte Hormonspiegel regt das Wachstum der Tumore an. Ansonsten brauchen Myome nicht behandelt werden, solange sie keine Beschwerden verursachen.Beobachtet werden sollten die gutartigen Geschwulste dennoch, um sie von bösartigen Knoten unterscheiden zu können. Eine bösartige Entartung der Myom-Zellen kommt nur bei weniger als einem Prozent der Betroffenen vor. Ein gutartiges Myom kann entweder operativ ausgeschält werden, ansonsten kommen neben der Entfernung der Gebärmutter noch ein Abschneiden des Tumors von der Blutzufuhr, auch Embolisation genannt, und eine Zerstörung des Gewebes mit Ultraschall in Frage. Alternativ gibt es Hormonbehandlungen, die dafür sorgen sollen, dass das Myom sich zurückbildet.