Gastritis - mit Folgeerkrankungen rechnen

Eine Entzündung der Magenschleimhaut nennt man Gastritis. Die Entzündung kann die gesamte Magenschleimhaut aber auch nur Teile davon betreffen. Man unterscheidet zwischen der akuten und der chronischen Gastritis. Bei der akuten Variante tritt die Entzündung, begleitet von Schmerzen rasch auf, klingen aber nach relativ kurzer Zeit wieder ab. Ältere Personen leiden häufig unter chronischer Gastritis. Die Entzündung kann, wenn sie unbehandelt bleibt, oft über Jahre, sogar das ganze Leben lang, nicht mehr abklingen. Eine akute Gastritis kann durch Substanzen ausgelöst werden, die die Magenschleimhaut reizen. Ebenso können Medikamente, die die Schleimhaut angreifen, die Ursache einer akuten Gastritis sein. Dazu gehören Antirheumatika und Acetylsalicylsäure.Die chronische Gastritis kann durch die Infektion mit dem Heliobacterkeim hervorgerufen werden. Diesen findet man auf Lebensmitteln, die mit Kot in Berührung gekommen sind. Aber auch Trinkwasser kann mit dem Keim kontaminiert sein, und so die Gastritis auslösen. Wer unter dieser Form der Gastritis leidet, muss damit rechnen, dass es zu Folgeerkrankungen, wie Magengeschwüre und Magenkrebs kommen kann. Symptome einer akuten Gastritis sind in erster Linie Schmerzen im Bereich des Oberbauches, Übelkeit, Aufstoßen und Appetitlosigkeit. Die Symptome treten einige Zeit nach dem Auslöser, wie zum Beispiel Nikotinkonsum, auf. Nach dem Essen werden die Beschwerden besser, jedoch nur kurzfristig, denn schon kurz darauf treten die Symptome wieder auf.Festgestellt werden kann eine Gastritis durch eine Magenspiegelung, bei der dem Patienten eine Art Minikamera über einen Schlauch durch die Speiseröhre in den Magen geschoben wird. Während der Untersuchung können auch Gewebeproben aus der Magenschleimhaut genommen werden. Behandelt wird die Gastritis mit entzündungshemmenden Medikamenten. Der Patient sollte alles vermeiden, das die Magenschleimhaut reizen könnte. Heißes und scharfes Essen sollte genauso gemieden werden wie Alkohol und Nikotin. Ist die Gastritis stressbedingt, so helfen auch Entspannungsübungen. Die Mahlzeiten sollten den Magen nicht belasten, er sollte aber auch nie ganz leer sein. Daher ist es empfehlenswert, mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt, einzunehmen. Auf kohlensäurehaltige Getränke muss verzichtet werden, besser sind Tees.