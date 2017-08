NATURHEILKUNDE

Ganzheitliche Naturheilkunde statt Schulmedizin?

In allen Teilen der Welt haben sich Diagnose- und Heilverfahren entwickelt, lange bevor die heutige Schulmedizin begründet wurde. Schamanen, Medizinmänner, Druiden und Heiler waren die Vorgänger der heutigen Ärzteschaft. Das Heilwissen beruhte auf den Beobachtungen kranker Tiere und den Abläufen in der Natur sowie auf Überlieferungen früherer Generationen. Die abendländische Medizin entwickelte sich in Griechenland, wo auch Erfahrungen der Heilkunst im Vorderen Orient in das medizinische Wissen mit einflossen. Neben der medizinischen Versorgung, die vorrangig im Entfernen von Pfeilspitzen, dem Anlegen von Verbänden, der Stillung von Blutungen und medizinischen Waschungen bestand, wurden in der Antike auch magische Rituale angewendet, bei denen Beschwörungen und Amulette eine Rolle spielten.Seitdem sich im 19. Jahrhundert eine neue Lehre zu verbreiten begann und die moderne Schulmedizin entstand, gerieten naturheilkundliche Ansätze zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten immer mehr in den Hintergrund. "Die medizinische Wissenschaft hat ihre Anschauungsweise neuerdings als eine mechanische, ihr Ziel als die Feststellung einer Physik der Organismen definiert. Sie hat nachgewiesen, dass Leben nur Ausdruck einer Summe von Erscheinungen ist, deren jede einzelne nach den bekannten physikalischen und chemischen Gesetzen verläuft." Mit diesen Worten umriss Rudolf Virchow 1845 die neue Sichtweise, mit der man den Menschen und seine Gesundheit betrachtete.Auch heute noch werden ganzheitliche Betrachtungsweisen und alternative Therapien von den Anhängern der Schulmedizin häufig belächelt: es zählt nur das, was man wissenschaftlich nachweisen kann. Doch viele Patienten haben den Wunsch, mit körperlichen Beschwerden auf andere Weise umzugehen als sich ein paar Pillen oder Spritzen verpassen zu lassen. Darum werden in vielen Arztpraxen heute neben den üblichen chemischen Präparaten auch schon einmal pflanzliche Mittel verschrieben. Und viele Menschen ziehen es trotz aller Warnungen von Seiten der Schulmediziner vor, sich naturheilkundlich behandeln zu lassen und nehmen es in Kauf, dass sie die Kosten für alternative Therapien selbst bezahlen müssen. Denn für sie zählt der Erfolg bei der Heilung und nicht der wissenschaftliche Beweis.