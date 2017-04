Gallensteine - heftige Krämpfe

Die Galle enthält Gallenflüssigkeit, die von der Leber gebildet wird. Der Körper braucht diese Flüssigkeit während der Verdauungsphase. Die Gallenblase speichert die Gallenflüssigkeit und gibt sie bei Bedarf ab. Die grüne Farbe erhält die Gallenflüssigkeit, durch den Entzug von Wasser, das bei der Verdauung benötigt wird. Die meisten Gallenbeschwerden werden durch Steine verursacht, die den Gallenblasenausgang verlegen. Die Gallenblase wird überdehnt und schlechter durchblutet, so haben Bakterien die Möglichkeit, sich dort abzusetzen und eine Entzündung hervorzurufen. Fehlt Gallenflüssigkeit, so lässt sich das im Stuhl und im Urin feststellen. Der Stuhl ist grau, der Urin sehr dunkel.Gallenschmerzen äußern sich durch Krämpfe, deren Zentrum im rechten Oberbauch ist. Sie können in die rechte Schulter und in den Rücken ausstrahlen. Eine Kolik dauert nur wenige Minuten, hat man jedoch über einen längeren Zeitraum einen Dauerschmerz im rechten Oberbauch, kann eine Gallenblasenentzündung vorliegen. Ob man Gallensteine hat, lässt sich durch eine schmerzfreie Ultraschalluntersuchung feststellen. Es ist erwiesen, dass Frauen häufiger an Gallensteinen leiden, als Männer. Es ist ein Irrglaube, dass Personen, die an Übergewicht leiden oder sich nicht gesund ernähren, häufiger Gallensteine bekommen. Vielmehr handelt es sich um eine Mobilitätsstörung der Galle.Bei einer Gallenkolik wird der Chirurg eine Operation empfehlen, auch wenn die Beschwerden erst das erste Mal aufgetreten sind. Ein Gallenstein muss unbedingt entfernt werden. Diese Operation ist nicht mehr so aufwendig, wie noch vor einigen Jahren. Mittels Schlüssellochchirurgie werden kleine Schnitte gesetzt, durch diese die Gallensteine entfernt werden. Diese Operationsmethode nennt man minimall invasiv. Je geringer der Entzündungsgrad der Galle ist, umso eher ist die Schlüssellochchirurgie anwendbar. Ein weiterer Vorteil des kleinen Eingriffs ist es, dass der Patient nach der Operation kaum, bis gar keine Schmerzen hat. Schon nach 10 Tagen kann er wieder allen Tätigkeiten, auch Sport, ganz normal nachgehen. Wird die Gallenblase entfernt, hat das keine Auswirkungen, eine spezielle Diät ist nicht notwendig.