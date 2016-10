Fußpilzbehandlungen dauern

Bei Fußpilz handelt es sich um eine durch parasitäre Pilze befallene Infektion der Haut im Fußbereich, die vergleichsweise häufig auftritt. Die Erreger sind Fadenpilze, die speziell die Haut sowie Nägel und Haare befallen können und neben Hefe- und Schimmelpilzen für den größten Teil der menschlichen Pilzerkrankungen verantwortlich sind. Die Ansteckung erfolgt entweder direkt oder indirekt durch Übertragung von Mensch zu Mensch, also entweder durch Hautkontakt oder über Fußböden in Duschen und Umkleiden von Schwimmbädern und anderen Sportstätten sowie über Handtücher und Teppichböden.Nach der Übertragung befallener Hautschüppchen muss nicht in jedem Fall bei der betreffenden Person ein Fußpilz ausbrechen, dies hängt vielmehr von verschiedenen Faktoren ab. Begünstigt wird das Entstehen von Tinea pedis, wie die wissenschaftliche Bezeichnung von Fußpilz lautet, durch verschiedene Faktoren. Hierzu gehören enge Schuhe, ungeeignete Strümpfe sowie Schweißfüße, das schlechte Abtrocknen der Füße, kleinere Hautverletzungen sowie eine geschwächte Immunabwehr. Ebenso besteht ein erhöhtes Risiko für Fußpilz bei Durchblutungsstörungen und Diabetes.Häufig zeigt sich Fußpilz an beiden Füßen gleichzeitig auf, zumeist in den Zehenzwischenräumen. Die befallenen Hautstellen können eine leichte Rötung aufweisen, jucken, schuppen, aufgequollene Bereiche in weißlicher Farbe oder tiefe und schmerzhafte Risse bilden. Betroffen können auch die Fußsohlen sein, wobei sich der Befall allmählich auf die Fußkanten und den Fußrücken ausbreiten kann. In diesen Fällen bildet sich eine zunächst leichte Schuppung mit leicht entzündeter Haut, im weiteren Verlauf bilden sich vor allem an den Fersen dicke Hornhautschichten und schmerzhafte Risse. Als erste Symptome können außerdem flüssigkeitsgefüllte Bläschen am Fußgewölbe und an den Fußkanten auftreten.Bei einem leichten Befall kann Fußpilz mit Cremes und Sprays mit pilzabtötenden Inhaltsstoffen behandelt werden, die man frei verkäuflich in der Apotheke erhält. Wenn die Tinea pedis bereits sehr ausgebreitet ist oder die äußerliche Behandlung nicht anschlägt, kann die Einnahme von Tabletten erforderlich sein. Zur Vorbeugung gegen Fußpilz wird das Tragen von Baumwollstrümpfen empfohlen, die täglich zu wechseln sind. Diese sind bei 60 Grad Celsius zu waschen, außerdem sind die Füße nach dem Baden und Duschen einschließlich der Zehenzwischenräume gründlich abzutrocknen. In öffentlichen Duschräumen und Schwimmbädern sollte man stets Badeschuhe tragen und nicht barfuß herum laufen