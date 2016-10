Furunkel - eiternde Wunde

Ein Furunkel ist ein kleiner schmerzhafter Knoten. Meist tritt er am Gesäß, Nacken oder Brust auf. Er kann aber auch überall auftreten, wo der Mensch Haare hat. Das Furunkel entsteht am Haarbalg, dort bildet sich ein Abszess. Meist sind Bakterien Auslöser für diese schmerzhafte Erkrankung. Das rote Bläschen ist mit Eiter gefüllt, in der Mitte wächst ein Haar. Sticht man es auf, fließt der Eiter aus der Wunde. Ein Furunkel muss ärztlich behandelt werden. Der Arzt nimmt einen Abstrich, damit er feststellen kann, welche Bakterien das Furunkel ausgelöst haben.Nur selten wird ein Antibiotikum verschrieben, um die Bakterien abzutöten. Es reicht das Auftragen einer desinfizierenden Salbe. Um das Furunkel zu öffnen, werden warme Kompressen aufgelegt. Diese taucht man erst in warmes Wasser, bevor man sie auf das Furunkel legt. Durch die Wärme und Feuchtigkeit wird die Haut aufgeweicht, das Furunkel öffnet sich. Bereitet das Furunkel große Schmerzen, kann der Arzt es mit einem kleinen Schnitt öffnen. Der Eiter ist mit Bakterien verseucht und daher höchst ansteckend. Öffnet man das Furunkel selbst oder lässt es von jemandem öffnen, müssen Einweghandschuhe getragen werden.Ein Furunkel kann entstehen, wenn Bakterien in eine Wunde eindringen, hauptsächlich ist es das Bakterium Staphylococcus aureus. Solange sich die Bakterien nur im Furunkel befinden, reicht es, das Furunkel zu öffnen, damit der Eiter abfließen kann. Herumdrücken sollte man unbedingt vermeiden, da der Eiter dadurch in den Blutkreislauf gelangen kann. Das kann eine Blutvergiftung zur Folge haben. Befindet sich ein Furunkel im Gesicht, kann es sein, dass man einige Tage im Krankenhaus verbringen muss. Keinesfalls darf man ein Furunkel auf die leichte Schulter nehmen, sondern umgehend den Arzt aufsuchen. Vorbeugen kann man, indem man die Haut gut pflegt. Verletzt man sich, muss die Verletzung desinfiziert werden. Nur so wird vermieden, dass Bakterien in die Wunde eindringen und so ein Furunkel entstehen kann