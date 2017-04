Frühlingsbeginn - gute Aussichten

Endlich ist er da, der lang ersehnte Frühling. Doch was der Kalender verspricht, das hält das Wetter leider längst nicht immer. Und wenn, das nur für kurze Zeit. Temperaturschwankungen von zehn, fünfzehn, manchmal bis zu 20 Grad innerhalb von 24 Stunden sind in dieser unbeständigen Jahreszeit keine Seltenheit. Das macht dem Immunsystem nach dem langen Winter ganz schön zu schaffen. Mit ein paar cleveren, saisonalen Einkäufen frisch vom Wochenmarkt kann man die eigene Abwehr jetzt lecker unterstützen.Die grünen Helfer liefern aber nicht nur Vitamine und Mineralstoffe, um Krankheitserreger besser abwehren zu können. Sie tragen auch dazu bei, dass der Körper angesammelte Schadstoffe los wird. Wer das mit etwas mehr Bewegung als sonst und einer guten Portion Tageslicht kombiniert, der bringt sich fürs Frühjahr auch gleich noch richtig gesund in Schwung.Was also sollte jetzt auf den Teller kommen?Alles, was grün ist, was viele kleine Blätter hat und was frisch geerntet wurde. Spinat und Brunnenkresse gehören zum Beispiel dazu. Beide können prima als Gemüse und auch bestens als leckere kleine Süppchen zubereitet werden. Einfach nur gut säubern, mit etwas Brühe aufsetzen, 20 Minuten köcheln, pürieren und dann verfeinern. Das macht der eine mit Sahne, der andere mit Joghurt und mit Kartoffeln geht es auch. Dazu kommt zum Schluss ein wenig Pfeffer und etwas geriebene Muskatnuss und schon darf gelöffelt werden.Ebenfalls hoch im Kurs stehen jetzt Mangold, Bärlauch und Feldsalat. Letzterer liefert vor allem Vitamin D, das vom Körper nach dem langen, lichtarmen Winter besonders dankbar aufgenommen wird. Mangold ist eine tolle Zutat für vegetarische Aufläufe oder eine nicht alltägliche Beilage; Bärlauch würzt Quark und passt gut in herzhaft abgeschmeckte Dips, die mit fettarmem Joghurt zubereitet werden.Wer sich diese Frühlingsgenüsse jetzt regelmäßig auftischt, der sollte sein kleines Frühlingsprogramm unbedingt noch mit Spaziergängen, Gartenarbeit oder sogar einer langen Wanderung oder Radtour am Wochenende aufstocken. So kann man sich einerseits stärken und andererseits der Frühjahrsmüdigkeit wirksam Paroli bieten.