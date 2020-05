Frühgeburt - intensivmedizinische Betreuung

Von einer Frühgeburt wird dann gesprochen, wenn das Baby vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren wird. Meist wiegt es weniger als 2.500 Gramm und muss daher einige Zeit im Brutkasten bzw. im Wärmebettchen verbringen. Um eine Frühgeburt zu vermeiden, muss die werdende Mutter in der Schwangerschaft auf Alkohol und Zigaretten verzichten, auch passiv rauchen stört die Entwicklung des Babys. Auch Infektionen sind Auslöser für eine Frühgeburt, sie führen zu vorzeitigen Wehen oder Blasensprung. Leberfunktionsstörungen und Bluthochdruck der Mutter sind oft die Ursachen dafür, dass es zu einer Frühgeburt kommt. Die regelmäßigen Untersuchungstermine sind unbedingt einzuhalten, um eine Frühgeburt zu vermeiden.Stress während der Schwangerschaft sowie Mehrlingsgeburten begünstigen die Frühgeburt. Komplikationen, wie eine Plazentainsuffizienz oder eine Muttermundschwäche lösen ebenso eine Frühgeburt aus. Einen Arzt muss man sofort aufsuchen, wenn man Beschwerden hat, die Menstruationsschmerzen ähnlich sind, denn diese könnten ein Zeichen für eine drohende Frühgeburt sein. Bei einer Risikoschwangerschaft kann es sein, dass die werdende Mutter bis zur Geburt im Krankenhaus bleiben muss, damit eine Frühgeburt vermieden wird. Kommt es dennoch dazu, bedeutet das für die Mutter und auch das Kind besonderen Stress. Das Kind ist noch nicht ausgereift und braucht Hilfe beim Atmen. Gleich nach der Geburt, bei der ein Kinderarzt anwesend ist, kommt es in den Brutkasten.Die Mutter kann und muss das Baby regelmäßig besuchen, damit eine Bindung zwischen Mutter und Kind aufgebaut werden kann. Ist das Kind soweit stabil, kann es für einige Zeit aus dem Brutkasten genommen und der Mutter auf den nackten Oberkörper gelegt werden. Diese Methode ist unter dem Namen Känguruhn bekannt. Damit es gar nicht erst zu einer Frühgeburt kommt, sollte sich die Mutter gesund ernähren und psychische und physische Belastungen vermeiden. Bewegung an der frischen Luft tut Mutter und Kind gut. Im Alltag sollte sich die werdende Mutter Pausen gönnen, Entspannungsübungen helfen dabei.