Frühgeborene - moderne Technik hilft

Von einem Frühgeborenen spricht man, wenn es vor der Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt. Frühchen, wie Frühgeborene auch genannt werden, wiegen unter 2.500 Gramm. Das kleinste Frühchen kam in der 22. Schwangerschaftswoche zur Welt. Es wog bei der Geburt nur 280 Gramm und war 24 cm klein, es überlebte. Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagt, dass jedes 10. Baby ein Frühgeborenes ist. Eine Frühgeburt kann viele Ursachen haben, oft handelt es sich dabei um Komplikationen während der Schwangerschaft. Da ein Frühgeborenes den Reifeprozess im Mutterleib nicht abschließen konnte, treten verschiedene Probleme auf.Häufigstes Problem ist Atemnot. Dieser kommt davon, dass die noch nicht reife Lunge nur wenig Surfactant produziert. Die Lungenbläschen kollabieren, es kann kein Gasaustausch stattfinden. Frühgeborene werden daher intubiert und künstlich beatmet. Durch den Beatmungsschlauch wird der Lunge Surfactant zugeführt. Die Nieren funktionieren ebenso nicht so, wie sie es sollten, es kann kein Urin produziert werden. Im Blut sammeln sich Giftstoffe, die normalerweise über den Urin ausgeschieden werden. Hirnblutungen kommen besonders häufig vor, wenn die Schwangerschaft weniger als 32 Wochen dauerte. Je niedriger die Reife ist, umso höher ist die Gefahr einer Hirnblutung.Die Überlebenschance der Frühgeborenen ist, dank der modernen Technik, in der heutigen Zeit recht groß. Es ist allerdings möglich, dass Frühchen an Folgeschäden zu leiden haben. Diese können Asthma, ADHS, Autismus, Leseschwäche oder Verhaltensauffälligkeiten sein. Frühgeborene brauchen besondere Aufmerksamkeit, auch wenn sie im Inkubator liegen. Ein Inkubator ist eine Art Wärmebett, in dem das Baby ständig überwacht wird. Es findet dort die gleiche Temperatur vor, wie sie auch im Mutterleib herrschte. Die Känguru Methode tut dem Kind gut, dabei wird es auf den nackten Oberkörper der Eltern gelegt. Diese Methode stärkt die Bindung. Es ist erwiesen, dass durch die Känguru Methode die Überlebenschance von Frühgeborenen steigt, außerdem sind sie in weiterer Folge weniger anfällig für Krankheiten.